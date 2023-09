Ein Autofahrer baut am frühen Donnerstagmorgen auf der Allmendstraße in Furtwangen einen Unfall und flüchtet. Der 29-Jährige prallte gegen 0.30 Uhr mit einem Opel Corsa gegen eine Straßenlaterne, wie die Polizei mitteilt. Dabei sei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Eine Zeugin habe die Polizei alarmiert. Daraufhin sei der Fahrer zu Fuß geflüchtet und habe seinen ramponierten, nicht mehr fahrtauglichen Opel zurückgelassen.

Bekannter verschweigt etwas

Bei der Überprüfung seiner Wohnanschrift traf die Polizei auf einen 28-jährigen Bekannten des Fahrers. „Der war, wie sich später herausstellte, über den Unfall informiert, verschwieg dies aber auf Nachfrage und machte auch zum aktuellen Aufenthalt des Flüchtigen keine Angaben“, heißt es.

Villingen-Schwenningen Auto steht nachts mit laufendem Motor im Kreisverkehr – und der Fahrer schläft am Steuer Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt wird ermittelt

Die polizeilichen Ermittlungen richten sich nun gegen beide Personen. Während sich der Autofahrer wegen Unfallflucht verantworten muss, droht seinem Bekannten ein Strafverfahren wegen versuchter Strafvereitelung.

Den beschädigten Opel holte ein Abschleppunternehmen an der Unfallstelle ab. Helfer der Feuerwehr demontierten die beschädigte Straßenlaterne, nachdem sie ein Techniker vom Stromnetz genommen hatte