von sk

Der Kreisverband Villingen-Schwenningen des Deutschen Rotes Kreuzes (DRK) hat durch Geschäftsführer Peter Metzger 1000 selbst genähte Alltagsstoffmasken an Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth und Landrat Sven Hinterseh überreicht. Die Masken werden den Mitarbeitern der Stadt- und der Kreisverwaltung übergeben.

130 fleißige Näherinnen

130 Näherinnen meldeten sich nach einem Aufruf des DRK für die Aktion und engagierten sich ehrenamtlich. Unter dem Motto: „Wir nähen, damit ihr helfen könnt – wir für dich, du für mich!“ initiierten die DRK-Kreisverbände Donaueschingen und Villingen-Schwenningen gemeinsam mit der DRK Landesschule Baden-Württemberg das Masken-Nähprojekt.

Spende als Dank

Jürgen Roth und Sven Hinterseh freuten sich über die Lieferung von jeweils 500 Alltagsmasken: „Wir finden es großartig, dass sich so viele Ehrenamtliche gefunden haben, die helfen und uns die Stoffmasken zur Verfügung stellen. Vielen Dank dafür!“ Als Anerkennung werden sowohl die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen, als auch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis dem DRK eine Spende zukommen lassen.

Ein Fest für alle Helfer

„Es freut uns natürlich sehr, wenn wir helfen können“, sagte Peter Metzger und nahm die Spende dankend an: „Wir wollen mit den Spendengeldern, die durch unsere Aktion zusammenkommen, wenn alles überstanden ist, ein schönes Fest für alle Helfer gestalten.“

Als kleines Vorab-Dankeschön überreichte Landrat Sven Hinterseh an Peter Metzger einen Bildband des Schwarzwald-Baar-Kreises, der künftig seinen Platz in der Schulbibliothek der DRK-Landesschule Baden-Württemberg am Lernstandort Villingen-Schwenningen haben wird.

Matthias Ziegler, Leiter der Landesschule, freut sich über das gelungene Projekt: „Die gemeinsame Aktion aller DRK-Strukturen im Schwarzwald-Baar-Kreis und der freiwilligen Näherinnen laufen Hand in Hand und zeigt, wie wichtig das Zusammenhalten in Krisenzeiten ist.“

Weitere Informationen zur Aktion des DRK gibt es im Internet: http://www.drk-vs.de