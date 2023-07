Teilnahme beim Grümpel-Turnier

Bis zu 20 Hobbygruppen können am Turnier teilnehmen. Jedes Team muss aus bis zu sechs Personen bestehen, die ein maximales Gesamtgewicht von 555 Kilogramm auf die Waage bringen dürfen. Dann noch festes Schuhwerk an die Füße, die Startgebühr von 15 Euro bezahlen und es kann losgehen. Den Siegern winken 500 Euro, den Zweitplatzierten 300 Euro und dem drittplatzierten Team 100 Euro. Anmeldung bei Jürgen Weißer unter der Telefonnummer 0172 99 79 501 oder per E-Mail an juergen-weisser@wz-holz.de