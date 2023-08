Fünf Tage nach dem Bergfest zieht die Veranstaltung polizeiliche Ermittlungen nach sich. Eine junge Frau hat am eine Körperverletzung bei der Polizei gemeldet. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, etwa gegen 3.45 Uhr, sei die 18-Jährige durch einen von einer unbekannten Person geworfenen Bierkrug am Hinterkopf verletzt worden.

Bierkrug fliegt durch das Barzelt

Die 18-Jährige befand sich zu der genannten Zeit im Barzelt auf dem Fürstenberg, als sie einen Bierkrug an den Hinterkopf bekommen habe, der von einem Unbekannten innerhalb des Barzeltes geworfen wurden sei.

Nähere Details zu dem Sachverhalt sind der Polizei laut einer Mitteilung nicht bekannt. Auch konnte die junge Frau, welche durch den geworfenen Bierkrug eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf erlitt, keine näheren Angaben zum Hergang oder dem Täter machen.

Nun bittet die Polizei nachträglich um Zeugenhinweise. Personen, die sich während des Bergfestes Fürstenberg am frühen Morgen des vergangenen Sonntags, etwa gegen 3.45 Uhr, im Barzelt auf dem Fürstenberg aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, 0771 837830 in Verbindung zu setzen.