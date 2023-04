Eine abwechslungsreiche Radtour führt zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb zum Natur-Gasthaus Bettlinsbad. Die Route verläuft von Villingen über 47 Kilometer und 500 Höhenmeter.

Von Villingen aus startet man Richtung Weilersbach, wobei man den Radweg zur Schwenninger Steige bis zur Einmündung zum Hochhaus an der Sonnhalde nimmt. Dort quert man die Straße und fährt nach zwei Kilometern den Weg am Kulturzentrum Klosterhof vorbei bis zur Brücke über den Nordring Richtung Schwenningen.

Weiter Blick in die Landschaft

Den Radweg am Waldrand über dem Gewerbegebiet folgend geht es unter der Bundesstraße hindurch und hinauf, bis man oberhalb von Weilersbach herauskommt und einen weiten Blick genießt über Weilersbach und bis hinüber zur Schwäbischen Alb.

Nach einer kurzen Abfahrt quert man die Straße und fährt den Weg weiter. Doch Achtung, nach 100 Metern nicht dem Radwegzeichen nach rechts folgen, sondern links am Tennisplatz vorbeifahren. Nach einer Rechts-links-Kurve kommt man in Weilersbach an und biegt sofort rechts in die Straße Im Hasenwald ab.

Ein weiter Blick über Weilersbach hinüber zur schwäbischen Alb bietet sich bei dieser Radtour nördlich von Villingen-Schwenningen. | Bild: Uwe Spille

Weiter geht es dem Reschenhardweg folgend bis zum Wald, wo man rechts den Weg entlang der Waldkante fährt, weitere 500 Meter später wird die Längentalstraße erreicht. Rechts abbiegend kommt etwa nach einem Kilometer ein Abzweig in den Wald bis zur Dauchinger Landstraße.

Malerisches und ruhiges Sträßchen

Die Landstraße quert man und gelangt gegenüber auf den Horgener Weg. Dieser ist ein malerisches und ruhiges Sträßchen mit tollem Blick auf den Schwarzwald, vorbei an Höfen, Pferdekoppeln und Feldern, bis man nach etwa zwei Kilometern auf die Straße nach Niedereschach kommt.

Dieser Straße folgt man 200 Meter und nimmt die nächste schmale Straße rechts in den Wald, kurvig angelegt und später sehr abschüssig bis Horgen. In der Ortsmitte nimmt man die Straße nach Zimmern/Rottweil, in der ersten Kurve folgt man dem Radzeichen auf die steil ansteigende Alte Hausener Straße.

Oben angekommen radelt man rechts auf dem Radweg unter der Autobahn hindurch, über die Felder am Hofgut Oberrotenstein vorbei und weiter durch den Wald bis zum Gasthaus Bettlinsbad (Auskünfte: Telefon 0741 34893393).

In diesem urigen Gasthaus gibt es unter anderem als Vesper eine Scheibe Bauernbrot mit Zwiebelschmalz – die allerdings so groß ist, dass man eine davon getrost für zwei Personen bestellen kann.

Zwei Routen für den Rückweg möglich

Weiter geht es über zwei Routen zurück Richtung Villingen. Zum einen kann man hinunter ins Eschachtal am Eckhof vorbei fahren und hier über den schmalen Steg. Dort folgt man dem Weg am Bach (und nicht an der Eschach) entlang. Nach 400 Metern geht es in einer 180-Grad-Kurve den Bach in einer Senke querend hinauf zum Wanderparkplatz Deißlingen. Hier braucht es fahrerisches Können, denn der geschotterte Waldweg führt steil am Hang hinauf. Vom Parkplatz geht es hinunter nach Deißlingen.

Zum anderen führt eine zweite Variante drei Kilometer länger und komfortabel über Bühlingen bei Rottweil nach Deißlingen. In Deißlingen an der Pfarrkirche kann man nochmals zwischen zwei Varianten wählen.

Die letzte Gabelung

Für die eine nimmt man hier rechts der Friedrichsstraße folgend und immer flussaufwärts fahrend den asphaltierten Weg ins Neckartal hinauf bis zur Keckquelle. Gegenüber der Quellfassung geht ein Waldweg links rund 200 Meter sehr steil hinauf, nötigenfalls kann man das Rad schieben.

Oben angekommen biegt man scharf rechts ab, um nach weiteren 200 Metern und einer Linkskurve den Weg nehmend bald wieder auf den Neckartalradweg zu gelangen.

Die zweite und bequemere Strecke führt – einfach dem Neckartalradweg folgend – durch das Deißlinger Gewerbegebiet schließlich über Schwenningen und Zollhaus nach Villingen.

