Alles begann mit Pia: Lange blonde Mähne, große braune Augen, wohlgerundet. Das Schwarzwälder Kaltblutpferd war vor mittlerweile fast 40 Jahren die erste Zuchtstute von Arnold Schütz. Heute leben 15 von Pias Nachkommen auf seinem Hof in Sommertshausen bei Obereschach.

Doch welche Leidenschaft steckt hinter der Arbeit mit den Tieren, die nicht nur tolle Freizeitkameraden, sondern auch ganz offiziell ein Schwarzwälder Kulturgut sind?

„Schwarzwälder sind genügsam und anspruchslos. Mit denen kann man alles machen.“ Arnold Schütz, Züchter

Ja, warum eigentlich Schwarzwälder? Arnold Schütz muss nicht lange überlegen. Sportpferde oder Reitponys waren für ihn nie eine Option. Ein Vertreter der alten Kaltblutrasse habe dagegen schon immer auf seinem Hof gelebt. Und er war einfach begeistert von diesen speziellen Vierbeinern. „Die Schwarzwälder haben mich fasziniert. Sie sind genügsam und anspruchslos, mit denen kann man alles machen“, erklärt er.

Auf dem Schützenhof dreht sich alles um die Schwarzwälder Pferde. | Bild: Burger, Tatjana

Die kleinste Kaltblutrasse hat schwere Zeiten hinter sich. Als Arbeitspferd des Schwarzwälder Bauern hat sie mit dem Vormarsch der Landmaschinen ausgedient, in die Kirche fahren die Landwirte nun mit dem Auto statt mit der Kutsche – es bleibt ein Dasein als vierbeiniger Rasenmäher. Die Tiere waren in den 1960er-Jahren vom Aussterben bedroht.

Wie die Tiere vor dem Aussterben gerettet werden

In den 1980er-Jahren, als Schütz seine ersten Zuchterfahrungen sammelt, gibt es noch etwa 70 Stuten und wenige Hengste. Arnold Schütz hat Glück, damals vor fast vier Jahrzehnten: Das erste Fohlen von Pia ist ein Stutfohlen. „So konnten wir dann weiterzüchten.“

Schwarzwald-Baar Ausflugstipp für den Frühling: Der Erlebnisbauernhof in Waldmössingen Das könnte Sie auch interessieren

Und Pia, die heute nicht mehr lebt, kann stolz sein auf ihre Nachfahren. Gleich drei von ihnen, Paloma, Pünktchen und Pina, bekommen den Titel Staatsprämienstute, den das Land an herausragende Tiere vergibt. „Das ist das größte Glück für einen Züchter“, sagt der Obereschacher stolz. Stute Pamela wird 2001 sogar Reservesiegerin bei der Bundeskaltblutschau.

Schwarzwälder-Zahlen Der Einsatz von Arnold Schütz und seinen Kollegen hat sich gelohnt. Heute gibt es in Baden-Württemberg 667 eingetragene Stuten und 55 Hengste. Doch noch immer steht der Schwarzwälder, der schon im Mittelalter entstanden ist, auf der Liste der bedrohten Haustierrassen. Zu sehen sind die Pferde mit den blonden Mähnen beim traditionellen Rossfest in St. Märgen. Es findet im dreijährigen Turnus jeweils am 2. Sonntag im September statt.

Die Pferdefamilie bestimmt nun schon seit Jahrzehnten den Alltag auf dem Schützenhof. Und die ganze Menschenfamilie packt mit an. 6 Uhr ist Füttern, dann geht‘s je nach Jahreszeit auf die Koppel, Stall ausmisten, Pferdepflege, nachmittags Kutschfahrten oder Reitstunden – so etwas geht nur gemeinsam. Tochter Carina kümmert sich um den Reitbetrieb, Frau Birgit managt die Ponyspielgruppe.

Auf dem Pferdehof gibt es immer irgendwo Arbeit. Besitzer Arnold schütz mistet die Box von Wildfang aus. | Bild: Burger, Tatjana

Pia indessen bekommt schon demnächst weitere Ur-Ur-Ur-Enkel: Zwei Fohlen sollen in den nächsten Wochen auf dem Schützenhof zur Welt kommen. Für Birgit und Arnold Schütz bedeutet dies wieder einmal Nächte mit einer Überwachungskamera auf dem Nachttisch. Immer mit ein bisschen mit Unruhe im Hinterkopf.

VS-Villingen Die Saba und Musik im Herzen: Marlies Brunner-Schwer mit 95 Jahren gestorben Das könnte Sie auch interessieren

Meist gehen solche Fohlengeburten zwar problemlos über die Bühne, erzählt der Züchter. Einmal jedoch, so erinnert er sich, war ein Fuß des Pferdebabys verklemmt und er musste eingreifen.

Wie die Tiere heute genutzt werden

Was für eine Zukunft wohl auf die beiden kleinsten Schwarzwälder auf dem Schützenhof wartet? Die Rasse wird heutzutage hauptsächlich für den Freizeitbereich gezüchtet; Pferde, die tatsächlich arbeiten müssen, gibt es kaum noch, weiß Fachmann Schütz. Lediglich im Privatwald setzt Sohn Daniel die Pferde noch manchmal zum Holzrücken ein.

Landuin ist einer der beiden Hengste von Arnold Schütz. Er hat eine für die Rasse ungewöhnliche Farbe. | Bild: Burger, Tatjana

„Der Schwarzwälder ist ein Familienpferd, der macht wirklich alles mit“, sagt Arnold Schütz. Ein Beispiel: Beim Ausritt müssen ein Schwarzwälder und ein Haflinger vor einer Wirtschaft warten. „Wenn ich nach einer Stunde wiederkomme, ist der Haflinger weg und der Schwarzwälder noch da“, lacht er.

Wie sich die Tiere als Therapeuten machen

Das gutmütige Wesen der Tiere lieben auch die Kinder mit Handicap, die regelmäßig zum therapeutischen Reiten auf dem Schützhof sind. „Dafür sind die Pferde gigantisch, sie stellen sich sehr auf diese Reiter ein“, erzählt Birgit Schütz.

Der Schützenhof Neben der Pferdezucht gibt es auf dem Schützenhof auch Reitstunden, Kutsch- oder Pferdeschlittenfahrten sowie Ponyreiten. Der Verein zur Förderung des heilpädagogischen Reitens bietet auf den Pferden der Familie Schütz therapeutisches Reiten an. Außerdem gibt es seit 2018 ein Hofcafé.

Die alte Stute Princess beispielsweise: Sie lässt sich von einem kleinen Jungen am Strick neben dem Rollstuhl herführen. Oder Wallach Walentin. Der bremst sofort vom Trab in dem Schritt, wenn er merkt, dass auf seinem Rücken ein Kind ins Rutschen gerät. „Das ist etwas ganz Besonderes und man muss daher auch schauen, dass man die Linien nicht überzüchtet“, so Arnold Schütz.

Schwarzwald-Baar Am Ende hat es nicht gereicht! Deshalb muss Torsten Münch „The Biggest Loser“ 2023 verlassen Das könnte Sie auch interessieren

Einen ganz besonderen Auftritt hat indessen Schwarzwälder Wildschütz in wenigen Tagen: Er wird am 16. April Fernsehstar in der Serie „Die Fallers“. Dort spielt der Hengst mit der beeindruckenden Mähne ein Holzrückpferd. Ganz so, wie es für seine Ur-Ur-Großväter auf den Schwarzwälder Bauernhöfen Alltag war.