Schwarzwald-Baar vor 8 Stunden

Flüsse der Region führen kaum noch Wasser – Bußgelder für unerlaubte Wasserentnahme

Das Niedrigwasser in Flüssen, Bächen und Seen der Region hält an. Achtung: Für die Wasserentnahme gibt es Regelungen. Bei Nichtbeachtung drohen sogar Bußgelder.