Viel zu tun hatten am Mittwoch die Abschleppunternehmen in der Region: Zwei Autofahrerinnen verursachten Unfälle, weil sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt hatten: Dabei gab es zehn beschädigte Autos und einen Schaden in Höhe von fast 100.000 Euro. So schildert die Polizei den Ablauf:

Mit Karacho auf den Parkplatz

Der erste Unfall hat sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf dem P+M-Parkplatz (Parken und Mitfahren, Abstellbereich für Fahrgemeinschaften) auf Höhe des Kreisverkehrs der Bundesstraße 523 und der Landesstraße 433 ereignet. Eine 54-Jährige war mit einem VW Touran im Kreisverkehr unterwegs.

Plötzlich beschleunigte die Frau ihren Wagen und fuhr auf den Parkplatz, wo sich die Fahrer eines Mercedes Sprinters und eines Toyotas in einer Kontrollstelle der Verkehrspolizei Zimmern befanden. Die 54-jährige Autofahrerin prallte zunächst gegen die geöffnete Fahrertür des Sprinters, dann gegen den geöffneten Kofferraum des Toyotas und stieß im Anschluss noch mit einem geparkten VW zusammen.

Schuld sind wohl gesundheitliche Probleme

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen danebenstehenden Opel Zafira geschoben. Bei der Kollision mit dem Sprinter flogen Teile der Autotür herum, wodurch noch ein geparkter Audi A4 zu Schaden kam. Niemand verletzte sich bei dem Unfall. Laut derzeitigen Stand der Ermittlungen verwechselte die 54-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal. Ursache dafür dürften gesundheitliche Probleme bei der Touran-Fahrerin gewesen sein. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden an den verschiedenen Autos auf etwa 56.000 Euro.

Unfall im Parkhaus Klinikum

Ein zweiter Unfall ereignete sich ebenfalls am Mittwochvormittag im Bereich des Parkhauses am Schwarzwald-Baar Klinikum. Gegen 10 Uhr wollte eine 79-jährige Frau mit einem Mitsubishi Eclipse aus dem Parkhaus ausfahren.

Hierbei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal. Im Zuge der ungewollten Beschleunigung geriet der Wagen von der Fahrspur ab und prallte heftig gegen drei geparkte Autos. Durch den Unfall entstand am Mitsubishi der Frau Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Alle Autos wurden abgeschleppt

An den drei geparkten Autos, einem Mazda, einem Mercedes der A-Klasse und an einem Suzuki S-Cross entstand Sachschaden von insgesamt ebenfalls etwa 20.000 Euro. Es wurde nach Angaben der Polizei niemand verletzt. Abschleppdienste kümmerten sich um den Abtransport der vier nicht mehr fahrbereiten Wagen.