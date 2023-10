Der größte Teil ist schon einmal erledigt: Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg auf Anfrage mitteilt, sind die Arbeiten an der neuen Einfädelspur zur Bundesstraße 33 bei der Abzweigung von und nach VS-Marbach abgeschlossen. Damit habe man den Zeitplan eingehalten, sagt Matthias Henrich, stellvertretender Pressesprecher des Regierungspräsidiums.

Abfahrt bleibt gesperrt

Die Abfahrt werde aber noch so lange gesperrt bleiben, bis die Tiefbauarbeiten der Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) und der Stadt in Marbach abgeschlossen seien. Aktuell brauchen Autofahrer in und um Villingen-Schwenningen viel Geduld.

Autofahrer, die aus Richtung Marbach nach Bad Dürrheim möchten, können sich künftig über die Einfädelspur auf die B33 einreihen. | Bild: Hans-Jürgen Götz

An mehreren Stellen wird der Verkehr wegen Bauarbeiten umgeleitet. Unter anderem am Villinger Romäusring, wo am künftigen Wärmenetz gearbeitet wird. Das hatte Anfang der Woche zu teils chaotischen Verhältnissen geführt hatte, so dass kurzfristig nachgebessert wurde.

SVS verstärkt Stromleitungen

Die Stadtwerke haben ihren Part im Laufe des Freitags beendet, sagt Sprecher Oliver Bauer. Im Bereich der Schaffhauser Straße waren Stromleitungen verstärkt worden.

In der Woche ab dem 16. Oktober soll abschließend an zwei Tagen noch der Asphalt in der Schaffhauser Straße aufgebracht werden, kündigt der städtische Pressesprecher Christian Thiel an.

Zum Asphaltieren darf es nicht zu kalt sein

Die Umleitung von und nach Marbach werde bis dahin noch bestehen bleiben. Für den Asphalt-Einbau sind zwei Tage veranschlagt. Allerdings muss hierfür das Wetter mitspielen. Bei Temperaturen von weniger als fünf Grad kann nicht asphaltiert werden. So kalt soll es tagsüber nach den aktuellen Voraussagen aber auch nicht werden. „Wir sind guter Dinge, die Arbeiten nächste Woche abzuschließen“, sagt Christian Thiel.

Vor etwa sechs Wochen hatten auf der Bundesstraße 33 an mehreren Stellen Bauarbeiten begonnen. Darunter auch an der Abzweigung von und nach VS-Marbach.