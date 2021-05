Die Entwicklung bei den Coronazahlen im Kreis ist weiter rückläuft: Das Gesundheitsamt meldet am Freitag, 14. Mai, 696 aktuell an Covid-19 Infizierte, das ist ein Rückgang von 55. Bei 462 dieser Infizierten ist eine Mutation nachgewiesen worden. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Laut Gesundheitsamt gelten 8396 Menschen wieder als gesund, auch hier ist eine Zunahme von 94 Fällen registriert. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9290 (plus 39 Fälle zum Vortag), 198 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Erfreulich entwickelt sich auch die Inzidenzzahl, diese lag am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt erstmAKtuell als seit langem knapp über 165. Wenn die Zahl stabil fünf Tage unter diesem Wert liegt, dürfen Schulen beispielsweise zum Präsenzunterricht zurückkehren.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Freitag, 14. Mai 51 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: