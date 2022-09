von Roland Burger und Norbert Trippl

In Villingen-Schwenningen im Schwarzwald-Baar-Kreis waren am Samstag um 17.58 zwei kurze Wellen des Erdbebens am Hochrhein zu spüren.

Epi-Zentrum im Elsaß

Nach automatischen Angaben auf der Homepage des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau ereignete sich das Beben bei Lörrach. Das Epizentrum soll bei der Gemeinde Rosenau im französischen Elsaß gelegen haben.

„Moderate Schäden“ möglich

Auf der Homepage des Landesamts wird das Beben als „mittelstarkes Erdbeben“ mit der Möglichkeit „moderater Schäden“ eingeschätzt.

Zweimal hat‘s gerüttelt

Es war fast genau um 18 Uhr, als viele Bürger ein Rütteln in ihren Häusern verspürten, etwa eine Sekunde lang. Als sich alle fragten, ob das ein Erdbeben gewesen sein könnte, kam auch binnen kürzester Zeit die Antwort: Ein zweiter Stoß, ähnlich stark wie der erste, klopfte noch einmal im Schwarzwald an.

Erste Angaben bei 4,7

Die Handy-App „Last Quake“ zeigte auch prompt auf den Smartphones erste Ergebnisse an. Die Stärke wurde zunächst mit 4,7 beziffert. Genauere Auswertungen der Messungen werden dazu noch für eine Nachjustierung sorgen.

Viele Anrufe bei der Polizei

Ein Polizeisprecher des Präsidiums Konstanz bestätigt auf Nachfrage am Samstagabend Anrufe von beunruhigten Bürgern. Im Internet gibt es kurz nach dem Ereignis schon Hunderte von Meldungen.

Zentrum im Dreiländer-Eck

Das Epizentrum wurde 18 Kilometer nordwestlich von Basel und 11 Kilometer östlich von Mulhouse in Frankreich in einer Tiefe von zehn Kilometern verortet. Ein leichteres Nachbeben mit der Stärke 2,5 wurde um 18.07 Uhr registriert.

Eines der stärkeren Beben

Schon mit diesem Ergebnis steht fest: Eines der stärkeren Beben der vergangen zwei Jahrzehnte, zumindest für die Region Schwarzwald-Baar. Über eventuelle Schäden war zunächst nichts bekannt.

Zuletzt Gewackel auf der Alb

Erst vor Monaten hatten in der Region die Wände gewackelt, das Beben seinerzeit wurde ebenfalls gemessen: Am 9. Juli 2022 wurde ein Erdstoß in der Stärke von 4,2 auf der Richterskala registriert und seinerzeit dem Gebiet Zollernalb als Zentrum zugeordnet.