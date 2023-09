Mehr als 200 öffentliche Spielplätze gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das zeig eine schnelle Suche im Internet. Aber welcher lohnt sich wirklich und bietet Kindern vielleicht sogar Spaß jenseits des üblichen Dreiklangs: Schaukel, Rutsche, Sandkasten?

Wir haben eine kleine Liste zusammengestellt. Das sind die Favoriten der Redaktion:

Spielplatz auf dem Hubenloch, VS-Villingen

Lio ist mit seiner Mutter Simone Andris morgens um halb Zehn der erste auf dem Hubenloch-Spielplatz. Zwar fehlen noch die Spielkameraden, aber dafür ist die Schaukel frei. | Bild: Block, Andreas

Auf dem Hügel am Rande der historischen Innenstadt befindet sich Villingens nächstgelegenes Naherholungsgebiet. Mitten drin ein außergewöhnlich vielseitiger Spielplatz. Die Anlage bietet zahlreiche Klettergelegenheiten für alle Altersgruppen, ein Boden-Trampolin, verschiedene Schaukeln und Rutschen, eine Tischtennisplatte sowie eine große Rasenfläche zum Herumtoben.

Rundumblick: Was der Platz alles zu bieten hat Video: Block, Andreas

Besonders interessant macht die Anlage, dass sich auf dem Hubenloch ein Aussichtsturm, ein Skatepark und ein Rosengarten befinden.

Während die Kinder im Raumnetz klettern, können die Eltern die Stufen bis zur Aussichtsplattform hinaufsteigen. | Bild: Block, Andreas

Spielplatz Irmapark, Donaueschingen

Zwischen Bahnhof und Brauerei in Donaueschingen, direkt an der Brigach, liegt der Irmapark. Zu dem kleinen Idyll inmitten von Gewerbe- und Wohnbebauung gehört auch ein gepflegter Spielplatz. Abseits von Standards wie Sandkasten, Schaukeln und Trampolin gibt es Spezialitäten: ein großes Kletter-Spielhaus, eine Slackline, einen Wasser-Spritzfisch und Balanciergeräte.

Der Spielplatz Irmapark bietet wirklich ansprechende Klettergelegenheiten. | Bild: Göbel, Nathalie

Ältere Besucher freuen sich hingegen über Sonnenliegen, Mühlespiel und Senioren-Bewegungsgeräte. Was ebenfalls nicht nur Eltern zu schätzen wissen: Auf dem Gelände weist ein Schild auf nahegelegene öffentliche Toiletten hin.

Wo ist das nächste Klo? In Donaueschingen denken Spielplatzdesigner einfach an alles. | Bild: Göbel, Nathalie

Dieser Hinweis kann durchaus hilfreich sein, schließlich gibt es auf dem Spielplatz auch eine Trinkwassersäule.

Spielplatz Schlossbergweg, Unterkirnach

Über gleich zwei Alleinstellungsmerkmale verfügt der Spielplatz Schlossbergweg in Unterkirnach. Zum einen gibt es dort neben Klassiker wie Wippe, Schaukel und Karussell eine Rollenrutsche.

Rasante Fahrt auf der Rollenrutsche Video: Göbel, Nathalie

Außerdem können sich Kinder auf einem Floß an einem Seil über einen Teich ziehen.

Der Spielplatz Schlossbergweg in Unterkirnach wartet mit einem Floß auf. Hier schippern Raphael Ludwig sowie Henriette und Greta Göbel über das Gewässer. | Bild: Göbel, Nathalie

Da es auch noch einen Wasserspielplatz gibt, empfiehlt sich Ersatzkleidung einzupacken. Der Zugang ist etwas versteckt zwischen Tennisplätzen und Spielscheune. Auf dem Schlossberg hinter dem Spielplatz befindet sich die Tierscheune. Dort ist werktags um 15 Uhr Fütterungszeit.

Piratenspielplatz, Bräunlingen

In Bräunlingen können die Kinder über ein Piratenschiff klettern. | Bild: Rainer Bombardi

Zu wilden Abenteuern lädt der Piratenspielplatz Marquardswiesen/Ebermannstraße ein. Die Anlage in Bräunlingen ist als Piratenschiff gestaltet. Die Kinder können über Deck und durch die Wanten toben.

Viele Details machen es aus: Ein Kompass hilft den Kindern, beim Spielen Kurs zu halten. | Bild: Rainer Bombardi

Für Jüngere gibt es eine Kleinkindschaukel und einen Sandelbereich mit Sonnenschutzsegel. Bei der Eröffnung 2017 erläuterte Alexander Misok vom Stadtbauamt, dass der Spielplatz Bewegungsfähigkeit und Koordination der Kinder fördern und das Thema Wasser mit einbeziehen soll.

Spielplatz Kurgarten, Schonach

Im Zentrum des Spielplatzes im Schonacher Kurpark thront der der Strohhut – ein Klettergerüst. | Bild: Kaltenbach, Christof

Im Schonacher Kurpark fällt ein markantes Spielgerät auf: das Klettergerüst Strohhut. Der mitten im Ort gelegene Spielplatz lockt außerdem mit einem vielfältigen Matschbereich. Dort gibt es Spritzen, Rinnen und Räder, durch und über die die Kinder Wasser in den Sand und in den Kurteich fließen lassen können.

Hinzu kommen unter anderem Schaukeln, Wippen und eine Tischtennisplatte.

Der Matschbereich lädt zum fantasievollen Spielen mit dem Element Wasser ein. | Bild: Kaltenbach, Christof

An ältere Nutzer richtet sich das Beachvolleyballfeld. Überhaupt sieht die Gemeinde den Kurpark inklusive Spielplatz als generationenübergreifend an. Bei der Eröffnung im Juli 2017 stellte Bürgermeister Jörg Frey das Gelände als Treffpunkt für Jung und Alt dar.

Spielplatz im Kurpark, Bad Dürrheim

Der Spielplatz liegt zwischen Kurpark und Solemar-Parkplatz. Auf dem Gelände stehen zahlreiche große Bäume, die reichlich Schatten spenden. Tunnel, Röhrenrutsche, Schaukeln, Wippe und Sandelbereich sorgen für Abwechslung. Ein Raumnetz und ein weiteres Klettergerät hat die Stadt erst im Mai 2023 neu aufgestellt.

Den Startpunkt der Röhrenrutsche (rechts) müssen sich die Kinder auf dem Spielplatz im Bad Dürrheimer Kurpark erst erklettern. | Bild: Block, Andreas

Auch Spielgeräte, bei denen sich nichts bewegt, haben ihren Reiz. So wie dieser Ausguck. | Bild: Block, Andreas

Im benachbarten Park laden Themengärten der Partnerstädte Spotorno, Hajdúszoboszló und Enghien-les-Bains zu Erkundungstouren ein. Außerdem können sich die Besucher im FitnessParKur vergnügen – einem Zirkel aus Outdoor-Fitnessgeräten – oder beim Adventure-Golf. Frische Sole-Luft gibt es im Gradierwerk zu schnuppern. Und das Fasnetmuseum Narrenschopf befindet sich ebenfalls auf dem Gelände.

Rund um den Spielplatz gibt es zahlreiche andere Attraktionen für die ganze Familie. | Bild: Block, Andreas

Wasserspielplatz Möglingshöhe, VS-Schwenningen

Obwohl mitten in der Stadt ist er ruhig gelegen. Hebel- und Schneckenpumpen sowie Rinnen laden zum Spielen mit Wasser ein. Eine großes Spielhaus bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Klettern, darunter extra hohe Rutschstangen. Außerdem gibt es eine lange breite, Rutsche, Schaukeln und Wippen.

Wasserpumpen, klettern oder rutschen? Auf dem Spielplatz auf der Möglingshöhe in Schwenningen ist für jeden Geschmack etwas dabei. | Bild: Block, Andreas

Der Spielplatz entstand als Teil des Landesgartenschaugeländes im Jahr 2010. Für die Eltern bietet sich daher ein Abstecher in die gepflegte Gartenanlage auf der Schwenninger Möglingshöhe an. In Sichtweite befinden sich die Neckarquelle, der Möglingsee und ein Bistro. Der Schwenninger Bahnhof ist 750 Meter entfernt.

Im weitläufigen Wasserspielbereich können die Kinder mit Schieber und Pumpe kreativ werden. | Bild: Block, Andreas

Welche Spielplätze fehlen noch in unserer Liste? Schicken Sie eine kurze Begründung und Fotos an villingen.redaktion@suedkurier.de. Gerne veröffentlichen wir Ihre Tipps. veröffentlichen.