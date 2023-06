Drei Tage Radsport pur: Für die Profi-Radfahrer ging es über von Donaueschingen über Pfohren, Biesingen und Aasen zum Zielort Bad Dürrheim.

Dort sorgten verschiedene Aussteller bei einer kleinen Radsportmesse für Abwechslung und ein Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung und Gesprächsrunden mit den teilnehmenden Radprofis rundeten die Veranstaltung ab.

Von der Mutter-Kind-Kurz zum Radrennen

Zahlreiche Besucher fanden dank guten Wetters den Weg nach Donaueschingen und Bad-Dürrheim. Besondere Fan-Zonen luden außerdem zum verweilen und feiern ein. „Wir sind zur Mutter-Kind-Kur hier in Bad-Dürrheim und freuen uns darüber, die Rad-DM miterleben zu können“, sagt Jana Kubenka, die mit Tochter Caja aus Nordrhein-Westfahlen in den Schwarzwald gekommen ist.

Jana Kubenka ist mit Tochter Caja aus Nordrhein-Westfahlen angereist und freut sich über die stattfindende Rad-DM. | Bild: Dominik Zahorka

Neben den spannenden Rennen und den Radprofis, die man bei Autogrammstunden sogar hautnah erleben könne, sei das Livekonzert der Band „Diva“ am Samstagabend in Bad-Dürrheim ein besonderes Höhepunkt der Veranstaltung.

Die Streckenposten vom TuS Oberbaldingen

Bärbel und Roland Raisp sind müde, aber glücklich: „Wir sind für den Leichtathletikverband des TuS Oberbaldingen als Streckenposten hier“, erklärt Bärbel Raisp. Es sei zwar ziemlich anstrengend bei den sommerlichen Temperaturen Dienst an der Strecke zu tun, trotzdem sei die Aufgabe sehr interessant.

Bärbel und Roland Raisp sind als Streckenposten bei der Rad-DM mit dabei. | Bild: Dominik Zahorka

„Wir haben schon bei kleineren Veranstaltungen als Streckenposten mitgemacht, aber eine Deutsche Radmeisterschaft ist schon was ganz Besonderes“, sagt Roland Raisp und freut sich über drei spannende Tage im Dienst der guten Sache.

Der leidenschaftliche Hobby-Radsportler

Auch in den Fan-Zonen entlang der Radstrecke in Aasen und Öfingen war die Stimmung ausgezeichnet: „Das ist schon was ganz besonderes, die Deutsche Radmeisterschaft so hautnah mitzuerleben“ meint Achim Speck aus Geisingen, der die Rad-DM über das Public-Viewing in Aasen, direkt an der Rennstrecke, verfolgt.

Achim Speck ist begeisterter Hobby-Radfahrer. | Bild: Dominik Zahorka

Für den leidenschaftlichen Hobby-Radsportler sei es eine Selbstverständlichkeit und große Freude die Veranstaltung Life mitzuerleben und mit den Profis mitzufiebern.

Die Rad-DM Vom 23. bis zum 25. Juni fanden die Deutschen Radmeisterschaften in Donaueschingen und Bad-Dürrheim statt. Die Veranstaltung lockte die Elite des Deutschen Profi-Radsports in den Schwarzwald, schließlich wurde um die nationalen Titel gekämpft.



In den Frauen-, Männer- und U23-Wettbewerben hatten die Fahrerinnen und Fahrer der Radsport-Teams eine Strecke von über 32,2 Kilometer zurückzulegen und dabei 250 Höhenmeter zu überwinden.