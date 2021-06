Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 8. Juni wurden 9488 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (plus 19 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9860 (plus 21 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 203 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 169 Personen, das ist eine Zunahme um zwei Fälle.

Mit Stand zum Montag, 7. Juni wurden 2523 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 169 an Covid-19 Infizierten sind 132 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 8. Juni, 28 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: