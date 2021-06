Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

Von Gastro- und Freibad-Öffnung bis Hausverwalter- und Raser-Prozess: Das war die Woche in Villingen-Schwenningen

Ob Restaurants, Cafés oder Freibäder – so langsam kehrt das gewohnte Leben nach VS zurück. Auch vor Gericht war jede Menge los. Das ist der Wochenrückblick für VS.