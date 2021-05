von sk

Am Montag, 17. Mai, wurden 8628 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, was einem Plus von 64 Fällen zum Vortag entspricht.

Aktuell sind im Kreis 550 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 60 weniger als am Sonntag. Am Montag wurden vier neue Infektionen gemeldet. Insgesamt haben sich bisher im Schwarzwald-Baar-Kreis 9376 Menschen angesteckt, 198 sind an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben.

Vorwiegend mit Mutation

Mit Stand zum Sonntag, 16. Mai, wurden 2.131 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 550 Infizierten sind 350 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag, 17. Mai 57 am Coronavirus erkrankte Personen.

Schwarzwald-Baar Corona-Zahlen: Auch am Sonntag sinkt Inzidenz-Wert weiter Das könnte Sie auch interessieren

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum an der Schwenninger Hallerhöhe (Brandenburger Ring 150), hat für symptomlose Personen wie folgt geöffnet: montags, mittwochs und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Symptomatische Personen müssen sich an ihren Hausarzt wenden. Am Pfingstmontag, 24. Mai hat das Abstrichzentrum geschlossen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.