Die Zahl der an Covid-19 Erkrankten im Schwarzwald-Baar-Kreis sinkt weiter, wie das Gesundheitsamt am Sonntag in einer Pressemitteilung erklärt. Am Samstag, 15. Mai, wurden 8495 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (99 Fälle mehr als am Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9326 (plus 36 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 198 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19-Infizierten bei 633 Personen (63 Fälle weniger als am Vortag), heißt es weiter.

Mit Stand zum Freitag, 14. Mai, wurden 2091 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 633 an COVID-19 Infizierten sind 411 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7, wird zudem mitgeteilt.

Schwarzwald-Baar Gibt es jetzt mehr Impfstoff für Schwarzwald-Baar? Hier kommt die Antwort Das könnte Sie auch interessieren

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Freitag, 14. Mai, von 76 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

Der Inzidenz-Wert, das sind die registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis, lag laut Landesgesundheitsamt am Samstag bei 137,4. Wenn der Trend anhält, kann der Einzelhandel in der nächsten Woche mit Erleichterungen rechnen. Der Wert muss zunächst fünf Tage in Folge unter 150 bleiben. Dann ist Click & Meet wieder möglich.