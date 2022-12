In der Justizvollzugsanstalt Rottweil ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einer Zelle gekommen. Der Brand wurde nach Angaben von Polizeisprecher Dieter Popp um 6 Uhr entdeckt. Die Lösch- und Rettungseinsätze seien um 9 Uhr beendet worden.

Nach derzeitigem Stand habe ein Häftling in seiner Zelle, in der Raummitte Nahrungsmittelreste angehäuft und angezündet. Rätselhaft bleibt zunächst, weshalb der Gefangene in der Justizvollzugsanstalt ein Feuer entfachen konnte und womit. Dies werde nun aber ermittelt.

Das Motiv des Mannes sei unklar, führt Dieter Popp weiter aus. Mitarbeiter des Hauses hätten den Mann am Fenster stehend und nach Luft schnappend angetroffen. Der mutmaßliche Brandstifter sei unverletzt geblieben. „Er wurde in eine andere Zelle verlegt“, so der Polizeisprecher. Andere Gefangene seien von dem Vorgang nicht tangiert gewesen.

Feuer konnte schnell gelöscht werden

Allerdings hätte der Vorgang zwei Justizmitarbeiter so stark herausgefordert, dass diese zur Beobachtung nach dem Einatmen von Rauchgasen in ärztliche Obhut übergeben worden seien. Ursprünglich hatte es geheißen, dass auch ein Insasse verletzt wäre. Dies scheint sich – Stand Freitagmorgen – auf Grund näherer Polizeiangaben nicht zu bestätigen.

Die Feuerwehr hat sich auch großen Parkplatz am Nägelesgraben postiert, im Hintergrund ist der angeleuchtete Bau der Haftanstalt zu sehen. | Bild: Blaulichtreport Rottweil/Christan Klemm

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem Brandobjekt um ein Gefängnis handelt, waren das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei in einem Großaufgebot vor Ort.

Die JVA Rottweil ist ein historischer Bau aus dem 19. Jahrhundert, der sich am historischen Stadtzentrum befindet. Das Land will vor den Toren von Rottweil seit Jahren eine neue Groß-JVA bauen, um die alten und beengten Haftanstalten in Rottweil und VS-Villingen sowie anderen Standorten der Region zu ersetzen.