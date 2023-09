Es war ein Unfall ohne direkten Zusammenstoß, aber mit schwerwiegenden Folgen für zwei Unfallopfer. Auslöser war, wie die Polizei mitteilte, am Dienstag, 5. September, gegen 14 Uhr, das Wendemanöver eines 88 Jahre alten Wohnmobilfahrers auf der B500 in Schluchsee.

Hinter dem Wohnmobil fuhr ein mit zwei Bikern besetztes Motorrad. Als der Wohnmobilfahrer zum Wenden ansetzte, versuchte der Motorradfahrer auszuweichen und kam, wie sein Sozius, mit seiner Maschine zu Fall.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Beide Biker wurden in Folge des Unfalls schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers war die B500 für mehrere Stunden an der Unfallstelle voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Titisee-Neustadt unter der 07651 93360 zu melden.