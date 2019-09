von Hanna Mayer

Große Aufregung bei den Schülern der Zinzendorfschulen: Am Montagnachmittag war Wincent Weiss in Königsfeld und hat dort ein exklusives Konzert für die Zinzendorfschüler gegeben – ein Sonderpreis für das soziale Engagement der Schüler im Rahmen der Schulkampagne „Action!Kidz“ der Kindernothilfe. 5 000 Euro Spenden haben die Schüler im vergangenen Jahr gesammelt und damit die Eine-Million-Marke geknackt. Für ihren Einsatz werden sie belohnt.

Die Vorfreude ist groß

Der 13-jährige Leon Imminger freut sich bereits auf den Chartstürmer, der gleich im Kirchensaal auftreten wird.

Video: Hanna Mayer

Auch der 13-jährige Jonas Mayer findet es toll, dass die Schüler für ihr soziales Engagement belohnt werden.

Video: Hanna Mayer

Um 14.15 Uhr steht der 26-jährige Wincent Weiss für kurze Interviews bereit. Wie er Königsfeld und die Zinzendorfschulen findet? Die Antwort erfahrt ihr hier.

Video: Hanna Mayer

Auch den Lesern des SÜDKURIERS schickt er einen persönlichen Gruß:

Video: Hanna Mayer

Kurz vor dem Konzert gibt es noch ein Pressefoto. Seit 2015 ist Wincent Weiss Botschafter der Kindernothilfe.

Gleich geht es los. Noch ein Pressefoto mit Schülern und Schülerinnen der siebten Klasse, der Schulleiterin Beate Biederbeck (links) und der Pressesprecherin der Kindernothilfe Angelika Böhling (rechts). | Bild: Hanna Mayer

Es ist 14.30 Uhr und mittlerweile haben sich rund 400 Schüler im Kirchensaal eingefunden. Die Aufregung und Vorfreude ist zu spüren, vor allem als Angelika Böhling, Pressesprecherin der Kindernothilfe, Wincent Weiss ankündigt, auf den alle schon gespannt warten.

Video: Hanna Mayer

Und da ist er endlich: Wincent Weiss. Der 26-Jährige Sänger und Botschafter der Kindernothilfe zeigt sich sympathisch und publikumsnah.

Bild: Hanna Mayer

Begeistert singen die Schüler mit dem erfolgreichen deutschen Popsänger gemeinsam, dürfen ihm Fragen stellen und sich Lieder wünschen.

Immer wieder sucht der Sänger den Kontakt zum Publikum. | Bild: Hanna Mayer

Wincent Weiss wird von einem Keyboarder und einem Gitarristen begleitet.

Video: Hanna Mayer

Das Publikum singt die Lieder des Sängers mit.

Video: Hanna Mayer

Vor allem der Song „Feuerwerk„ wird immer wieder angestimmt und klingt durch den Kirchensaal.

Video: Hanna Mayer

Eine Überraschung für Wincent Weiss gibt es auch: Jetzt darf er sich in die Zuhörerreihen setzen und den Schülern zuhören, die sein Lied einstudiert haben.

Bild: Hanna Mayer

Gemeinsam präsentieren sie ihm sein Lied „Feuerwerk„.

Video: Hanna Mayer

Ein besonderes Konzert geht zu Ende. Ein Konzert, das den Schülern bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Gespannt lauschen die Schüler dem Auftritt des Popsängers. | Bild: Hanna Mayer

Fünf Lernzentren in Indien

Soziales Engagement lohnt sich – nicht nur für die Zinzendorfschüler. Durch die Kindernothilf-Kampagne im Schuljahr 2018/2019 konnten in Indien fünf Lernzentren gebaut werden. Diese ermöglichen Kindern, die in indischen Ziegeleien arbeiten müssen, einen Zugang zu Bildung. „Ich bin sehr stolz auf euch, denn den Kindern geht es jetzt besser“, sagt die Pressesprecherin der Kindernothilfe Angelika Böhling.

Insgesamt 60 000 Euro von den Zinzendorfschulen

In den letzten elf Jahren unterstützen die Zinzendorfschulen die Kindernothilfe im Kampf gegen Kinderarbeit mit 60 000 Euro. In diesem Schuljahr sollen die Spenden nach Äthiopien gehen.

Über die Spendenaktion

Das Projekt findet immer am Ende des Schuljahres statt, die Teilnahme ist freiwillig, erklärt Annerose Klingner-Huss, Religionslehrerin an den Zinzendorfschulen. Eine Woche lang bekommen die Fünft- und Sechstklässler, die teilnehmen möchten, keine Hausaufgaben auf, um in dieser Zeit im eigenen Umfeld Menschen kleinere Arbeiten abzunehmen und dafür eine Spende zu bekommen. Das Projekt findet im Rahmen des Religionsunterrichtes statt und wird mit dem Thema Kinderrechte verbunden, so Klingner-Huss.