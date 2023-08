Blumberg vor 2 Stunden

16-Jährige Motorradfahrerin verletzt sich bei Unfall

Die junge Bikerin ist am Sonntagnachmittag auf einer Kawasaki Z 125 auf der B 314 in Richtung Randen unterwegs. In einer Kurve verliert sie die Kontrolle über ihre Maschine, stürzt und verletzt sich schwer.