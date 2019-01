Fischbach vor 4 Stunden

Video vom Guggenmusiktreffen "Gugg am Bach" in Fischbach

Ihr 30-jähriges Bestehen feierte die Guggenmusik Ohrwürmer aus Fischbach am Samstag mit einem Guggenmusiktreffen in der Bodenackerhalle. Mit dabei waren die Hudupfenbänd Binningen im Hegau, die Krawazi-Ramblers Villingen, Sälle 15 Hardt und die Burning Tunes 21 Singen und heizten den Gästen bei "Gugg am Bach" ordentlich ein. Hier gibt es das Video!