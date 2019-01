von Bartler

Ein voller Erfolg war am Samstagabend die von der Guggämusik Ohrwürmer organisierte sechste "Gugg am Bach" mit 30-Jährigem Jubiläum in der Bodenackerhalle. Beste Stimmung herrschte und die Guggenmusiken präsentierten sich ganz nach dem Geschmack des begeisterten Publikums in Bestform. Durch das Programm führte der Vorsitzende der Ohrwürmer, Daniel Lipp. Den musikalischen Auftakt machten die "Hudupfen Biningen". Sie legten los wie die Feuerwehr und brachten die Halle zum Beben. Die nachfolgenden Auftritte der "Krawazi Ramblers" Villingen, "Sälle 15" aus Hardt und "Burnin' Tunes 21" aus Gottmadingen knüpften nahtlos an den Auftritt an. So geriet der Abend für die Guggenmusikfans zu einem absoluten musikalischen Leckerbissen – und dies ganz ohne Pyrotechnik, aber manchmal mit Konfetti. Die "Ohrwürmer" verzichteten am Samstag auf einen eigenen Auftritt, überließen den Gastguggenmusiken die Bühne und konzentrierten sich darauf, die vielen Gäste mit Essen und Trinken zu bewirten. Nach den Auftritten der Guggenmusiken wurde mit Sergej und Hanselmann, die heisse Rythmen auflegten, bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.

Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler Bild: Bartler

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein