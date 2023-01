Am frühen Sonntagmorgen ist Mönchweiler ein Gebäude komplett nieder gebrannt. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie konnten ein vollständiges Niederbrennen nicht verhindern. Besonders prekär; der Brand ereignete sich in der Mönchweiler Ortsmitte mit dichter Bebauung. Bewohner wurden von der Polizei aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.

Rund 60 Feuerwehrleute der Feuerwehren aus Mönchweiler und St. Georgen sind im Einsatz, sie können verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude in der dicht bebauten Ortsmitte überspringt. | Bild: Sprich, Roland

Gegen 5.40 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle zunächst ein Dachstuhlbrand gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte an dem Objekt in der Herdstraße eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem Dach.

Gebäudebrand Mönchweiler 22. Januar 2023 Video: Sprich, Roland

Zur Unterstützung wurde umgehend die Feuerwehr St. Georgen nachalarmiert, die unter anderem mit der Drehleiter anrückte. Ebenfalls an den Einsatzort eilten die Führungsgruppe sowie Kreisbrandmeister Florian Vetter. Auch ein Feuerwehrarzt war im Einsatz. Ebenso das Rote Kreuz mit mehreren Einsatzkräften.

Auch die Feuerwehr St. Georgen kam mit der Drehleiter zur Unterstützung der Brandbekämpfung angerückt. | Bild: Sprich, Roland

Der Brand konnte jedoch nicht eingedämmt werden. Innerhalb kurzer Zeit fraß sich das Feuer die Dachhaut.

Aufgrund des Ausmaßes des Feuers und der enormen Rauchentwicklung forderte die Polizei per Lautsprecherdurchsage Bewohner angrenzender Gebäude auf, die Fenster und Türen zu schließen und ihre Häuser zu verlassen. Viele Bewohner wurden ohnehin durch den Lärm von berstenden Fensterscheiben und Dachziegeln wach und standen auf der Straße.

Die Rückseite des Gebäudes. Vor dem Haus stehen Bauschuttcontainer. Nach SÜDKURIER-Informationen wurde das Haus derzeit für Umbaumaßnahmen vorbereitet. | Bild: Sprich, Roland

Die Hitzeentwicklung war so stark, dass an mehreren umliegenden Gebäuden die Kunststoffrollläden an den Fenstern geschmolzen sind. Fahrzeughalter mussten nach Aufforderung durch die Feuerwehr ihre Fahrzeuge in Sicherheit bringen, um Schäden wegen der enormen Hitzeentwicklung zu vermeiden.

Nach ersten Informationen handelte es sich bei dem Brandobjekt um ein zu diesem Zeitpunkt leer stehendes Wohngebäude, an dem derzeit Umbauarbeiten stattgefunden haben.

Am Einsatzleitwagen wird der Einsatz koordiniert. | Bild: Sprich, Roland

Über eine mögliche Brandursache sowie Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt.