Ab Montag steht vor der Tourist-Info Löffingen wieder der Weihnachts-Wunschbaum, bestückt mit Wunschkarten. Die darauf vermerkten Wünsche sollten bis Dienstag, 19. Dezember, erfüllt werden.

Im Jahr 2016 wurde in Löffingen der Weihnachts-Wunschbau eingeführt, der heute auch in anderen Gemeinden regelmäßig in der Adventszeit aufgestellt wird. Das Ziel: Bedürftigen Menschen einen Weihnachtswunsch erfüllen, unkompliziert und vor allem anonym. Lediglich im vergangenen Jahr sprang das DRK ein, heuer sind nun wie seit sieben Jahren wieder die Stadt und der Weltladen für diese Aktion verantwortlich.

Bedürftige Menschen können sich dabei auf dem Wunschzettel ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Euro wünschen. Die Wunschkarten gibt es in der Tourist-Information und im Weltladen. Diese Karten werden anonym nur mit einer Nummer versehen an den Baum gehängt. Dort können die Karten von jedermann abgenommen und der Wunsch erfüllt werden. Die Geschenkpakete sollte man in der Tourist-Info abgeben.

Bei der Aktion können materielle Wünsche erfüllt werden, wie Kleidung, Pflegeprodukte oder Spielzeug. Der Schenkende kann aber auch Unterstützung in Form von Nachhilfe, Zeit für Einkauf oder Begleitung leisten. In diesen sieben Jahren war der Wunschbaum ein großer Erfolg. „Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele Wunschkarten vom Baum abgenommen und erfüllt werden“, so Selina Straub und Maritta Moosmann von der Tourist-Information. Man kann auch das aufgestellte Sparschwein füttern, sodass mit dem Geld die Wünsche auf den Karten erfüllt werden können, die am Ende noch hängen bleiben.

Die Idee 2016 brachten ein Stadtrat und seine Ehefrau von ihrer Wohnstätte Stuttgart mit. Sofort stießen sie nicht nur bei Stadt und Weltladen auf offene Ohren. Damals beteiligten sich auch der Jugendförderverein und die Tafel in Titisee-Neustadt. Die Wunsch-Weihnachtsbaumaktion läuft vom 27. November bis 15. Dezember. Da der Baum vor der Tourist-Info steht, können die Karten jederzeit abgenommen werden. Die Weihnachtspakete, die auch mit einer persönlichen Note versehen werden können, müssen bis 15. Dezember in der Tourist-Info abgegeben werden.