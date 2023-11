„Die Schweiz ist voller Wunder“ – unter dieses Motto hatte Ines Grieshaber, die neue Dirigentin des Musikvereins Dittishausen, das Jahreskonzert gestellt. Dabei setzte das Team um den Vorsitzenden Jens Tröndle nicht nur auf die eidgenössische Musik, auch der Saal wurde in rot-weiß getaucht und die Speisekarte mit Bierli, Schüfeli, Chääsmockä und weiteren Schweizer Gaumenfreuden bestückt.

Die Gäste im voll besetzten Haus des Gastes erlebten eine gelungene Premiere der jungen, aber erfahrenen und talentierten Dirigentin aus Döggingen. Ihr Ziel, noch weiter das musikalische Niveau anzuheben, setzte Ines Grieshaber mit gleich mehreren Stücken aus der Oberstufe um, so auch mit dem Konzertwerk „Pilatus: Mountain of Dragons“. Energiegeladen, abwechslungsreich und dramatisch wurde diese Komposition umgesetzt. In die Gefilde der Oberstufe katapultierten sich die Musiker auch mit „Swiss Ländler“, bei dem sich die beiden Trompeter Marius Riesle und Josef Willmann gekonnt in Szene setzen konnten. Schon vorgab gab Luca Scholl Einblicke in die Werke, um dann ins atemberaubende Werk „Eiger“ einzusteigen.

Auf der Bühne hatten die vielen Musiker, darunter auch einige Jugendliche, kaum Platz, trotzdem entführten sie die Gäste mit einer musikalischen Vielfalt ins benachbarte Ausland, auch zu den „Schmelzenden Riesen“. Bei einem Besuch in der Schweiz dürfen auch die Alphörner nicht fehlen. So staunten die Gäste nicht schlecht, als Bianca Limberger, Thomas Graf und Klemens Rokoschoski ihre speziellen Musikinstrumente in der Halle verteilten, um dort auf ihnen zu spielen. Der bekannte Schweizer Musiker Pepe Lienhard hat dem Alphorn sogar einen Song gewidmet. Über ein Pepe-Lienhard-Medley als Schlussakzent und ein gelungenes Konzert durften sich die vielen Zuhörer freuen.