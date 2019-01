Die Löffinger Kleinkunstbühne KuTipp ist für ihre facettenreichen Veranstaltungen bekannt. Im Jubiläumsjahr 1200 Jahre Löffingen hat Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke dies noch überboten mit gleich sieben Akteuren, die im Verlauf des Jahres Comedy, Kabarett und Musik auf der Bühne in der Tourist-Information bieten.

Die Termine

Sieben KuTipp-Veranstaltungen werden in Löffingen immer jeweils am Freitag um 20 Uhr im Saal der Tourist-Information zu erleben sein. Am 15. März gastiert Roland Maier, am 5. April serviert Eugenia Hagen "Spring Fever", am 17. Mai heißt es "Geben sie Acht" von Konstantin Schmidt und Carsten Dittrich, am 7. Juni gibt es Black Forest Swing "the Schoo-Schoos", am 20. September sind die "Ohrwürmer" das A-Capella-Ensemble zu Gast, am 18. Oktober präsentieren Markus Streubel und Markus Herzer "Mr. Bond" und Frederic Hormuth wird am 15. November sein "Bullshit" servieren. Kartenreservierung unter Telefon 07654/802 72 oder info(@)loeffingen.de oder bei den Infostellen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH.