Existenzangst, aber auch Frust und Ärger machen sich derzeit unter den Löffinger Landwirten breit. Die Unterschriftensammlung für den Start eines Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ sei sehr zweifelhaft, unterstreichen der BLHV- Ortsvereinsvorsitzende Hansjörg Laufer und sein Stellvertreter Louis Scherzinger aus Bachheim. Mit den grünen Kreuzen auf Löffinger Gemarkung möchte man aufklären, was hinter den vier Forderungen des Volksbegehrens (siehe Infokasten) stecke. Gleichzeitig solidarisiert man sich auch mit der bundesweiten Aktion der grünen Kreuze, die sich gegen das im September beschlossene Agrarpakekt der Bundesregierung für mehr Umwelt- und Tierschutz richtet. Sie fürchten wirtschaftliche Nachteile für die Landwirte und protestieren daher mit der ungewöhnlichen Aktion der grünen Kreuze.

Forderungen pro Biene

Um die Forderungen der Initiatoren des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ umzusetzen, bedarf es 770 000 Unterschriften. Die vier Forderungen sind 50 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2035, (25 Prozent bis ins Jahr 2025), ein komplettes Verbot von Pestiziden und Bioziden in Schutzgebieten, 50 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel bis 2025 auf den restlichen Flächen und viertens Gesetzlicher Schutz von Streuobstwiesen. Nun starten die Bauernverbände im Südwesten selbst ein Volksbegehren für die Umsezung ihrer Intressen. Seit Mittwoch liegt er beim Landtag in Stuttgart. In diesem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert eine „fachlich fundierte und wirkungsvolle Pflanzenschutzmittelreduktions-Strategie zu forcieren“.