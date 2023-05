Ein mutmaßlicher Drogenhändler ist der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil und der Rauschgiftermittlungsgruppe Villingen während einer Kontrollaktion zum landesweiten Verkehrsfahndungstag auf dem Parkplatz Hasenrain der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen am 27. April ins Netz gegangen. Das teilt die Polizei am 2. Mai mit.

In der großangelegten Kontrollstelle hätten die Beamten kurz nach 18 Uhr im Kofferraum eines Fords insgesamt rund 20 Kilogramm Marihuana in Höhe eines Verkaufswertes von geschätzt 100.000 Euro aufgefunden.

Fahrer steht selbst unter Drogen

Der 42-jährige Fahrer sei selbst unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden und an Ort und Stelle vorläufig festgenommen worden. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei.