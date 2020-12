Die Nutzung digitaler Medien für die Schulsozial- und die Jugendarbeit ist 2020 zum wichtigsten Gut geworden, um Kontakte aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Das unterstrichen Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling und Jugendreferent Wolfgang Weber bei ihren Vorträgen bei der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen. Hinter beiden liegt trotz der Corona-Situation ein äußerst arbeitsreiches Jahr und beide planen für 2021 einen Neuaufbruch. Schilling mit mehr Präventionsarbeit, Weber mit einer internationalen Jugendbegegnung.

Jugendreferent Wolfgang Weber hält die Jugendarbeit in Immendingen und Geisingen am Laufen

Grundschüler-Projekte

Zwei Projekte sozialer Gruppenarbeit bietet Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling für Kinder im Grundschulalter: Das Angebot „Fair play“ richtet sich an Grundschüler, die in der Klasse oder zu Hause auffälliges und aggressives Verhalten zeigen. Ihnen werden Möglichkeiten und Alternativen sowie sozialer Umgang aufgezeigt, um die typischen Verhaltensweisen abzubauen. Zwölf Kinder nahmen das Angebot letztes Schuljahr wahr. 15 kamen in die Gruppe „Bärentatze“, die sich an Schüler mit gemindertem Selbstbewusstsein richtet. Ein Trainingsprogramm half ihnen, ihr Ich-Gefühl und ihren Selbstwert zu steigern. (feu)