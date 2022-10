von Jutta Freudig

Ab Mitte 2022 ist es den Immendingern gelungen, nach der langen Corona-Zwangspause wieder zu einem fast normalen Veranstaltungsjahr zurückzukommen. Für das nächste Jahr wird schon jetzt wieder viel geplant, wie sich bei der Besprechung der gemeindeweiten Termine 2023 zeigte. Der Neujahrsempfang der Gemeinde ist zurück, im Mai stehen ein großes Feuerwehrwochenende und der Kreislandjugendtag an. Im Oktober tagt der Narrenkonvent, im November gastiert das bundesweite Musicalprojekt „Adonia“.

„Die Vereine sind diejenigen, die das Veranstaltungs-Geschehen in der Gemeinde prägen“, sagte Bürgermeister Manuel Stärk vor über 30 Vereinschefs bei der Terminbesprechung. Bei einer Gemeinde mit der Struktur Immendingens sei es wichtig, dass man sich untereinander abstimme. Die Gemeinde Immendingen gibt dann auf der Basis des Vereinstreffens auch wieder den Veranstaltungskalender 2023 heraus.

Narren richten Herbstkonvent aus Zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren ist ein Immendinger Narrenverein Gastgeber für die herbstliche Tagung einer der großen Narrenvereinigungen. Im Oktober 2016 richtete die Immendinger Narrenzunft Strumpfkugler die Herbstarbeitstagung der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte mit 500 Zunftvertretern aus. Drei Jahre später war die Donauhalle Austragungsort für den Herbstkonvent der 300 Delegierten der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit der Zimmerer Teufelsbrut als Gastgeber. 2023 richtet nun der Narrenverein Hattingen am 29. Oktober ebenfalls den Herbstkonvent für den Bereich Hegau-Bodensee aus.

Gestartet wird in das neue Jahr mit dem eigentlich 2021 geplanten, 51. Neujahrsempfang der Gemeinde Immendingen am Sonntag, 8. Januar. Damals fiel die Veranstaltung coronabedingt aus, 2022 wurde sie zumindest bei einem Sommerempfang nachgefeiert. Der Februar ist traditionell der Monat der Fasnachtstermine. Der Immendinger Zunftball findet am Samstag, 11. Februar, statt.

Fechtwochenende in der Sporthalle

Ein Fechtwochenende wird es am 11. und 12. März in der Sporthalle geben. Die Hattinger Laienbühne startet am Samstag, 25. März, mit ihrem Theaterstück, das am Freitag, 31. März und am Samstag, 1. April, wiederholt wird. Am Samstag, 22. April ist der Vielseitigkeitswettbewerb der Reservisten geplant. Am Montag, 1. Mai, es wieder das Maifest des Musikvereins Zimmern.

Jugendfeuerwehr wird 50

Im Mai geht es dann ohnehin rund. Am Wochenende 12. bis 14. Mai feiert die Jugendfeuerwehr Immendingen ihr 50-jähriges Bestehen. Für Sonntag, 14. Mai, sind ferner eine Floriansmesse und die Weihe des neuen Immendinger Feuerwehrfahrzeugs geplant.

Die Landjugend Mauenheim richtet am Samstag, 13. Mai, den Kreislandjugendtag aus. Im Folgemonat feiern die Pfarrgemeinden Fronleichnam und zwar in Ippingen und Hattingen am 8. Juni, in Mauenheim am 10. Juni und in Immendingen am 11. Juni.

Am 9. Juli steht wieder das beliebte American Car Treffen im Immendinger Veranstaltungskalender. | Bild: Jutta Freudig

Der „Tag der deutschen Imkerei“ (2. Juli), das American Car Treffen des TuS (9. Juli) und der Tag des Ehrenamts der Gemeinde (18. Juli) und das „Ostbaar-Flair“ der Landjugend Ippingen (22. Juli) sind einige der Juli-Termine.

Reservistengemeinschaft seit 60 Jahren

Ruhig ist es im August. Im September gibt es den Tag des offenen Denkmals (10. September) und das Zimmerer Herbstfest (Wochenende 22. bis 24. September). Veranstaltungsreich wird der Oktober.

Geplant sind unter anderem am Samstag, 7. oder 14. Oktober das Geburtststagsfest 60 Jahre Reservistengemeinschaft und der Herbstkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, ausgerichtet durch den Narrenverein Hattingen am Sonntag, 29. Oktober, in der Donauhalle.

Hobbykünstler stellen aus

Im November holen die katholische und die evangelische Kirchengemeinde das bundesweite gezeigte Musical „Adonia“ nach Immendingen (Donnerstag, 2. November).

Am Wochenende 11. und 12. November ist die Hobbykünstlerausstellung geplant. Der Dezember steht im Zeichen der Weihnachtsmärkte in Immendingen (2./3. Dezember), Mauenheim (9. Dezember) und Hattingen (23. Dezember). Der TuS veranstaltet sein Jugendturnier (16./17. Dezember) und das Zimmerer Weihnachtstheater ist am 16./17. Dezember zu sehen.