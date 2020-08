Hüfingen – Baustellenlärm und Baustellendreck: Seit 2018 mit der Sanierung der Schaffhauser Straße begonnen wurde, müssen die Anwohner in den betroffenen Bauabschnitten damit zurechtkommen, dass die Lebensqualität an ihrer Wohnadresse stark abgenommen hat. Da die bauausführende Firma derzeit in den Handwerkerferien ist, hofften die Anwohner auf einige Wochen Erholung vom Baulärm. Doch davon, so zwei Leserbrief-Schreiber (siehe unsere gestrige Ausgabe), könne keine Rede sein – weil viele Autofahrer das Durchfahrtsverbot missachteten, obwohl die Straße nur von Anliegern unter die Räder genommen werden darf.

Bürgermeister Michael Kollmeier hat sich die Situation vor Ort angeschaut und kündigt auf Nachfrage dieser Zeitung an, auch weiterhin einen Blick auf die Baustelle zu haben. Seine bisherigen Beobachtungen decken sich aber nicht mit denen des Anwohner-Ehepaars. Sein Eindruck: „Der Großteil der Bevölkerung fährt nicht durch die Schaffhauser Straße, die allermeisten Autofahrer nehmen die Umleitung in Kauf, sie funktioniert gut.“ Die Umleitungsstrecke sei auch nicht stauträchtig.

Kollmaier stellt im Gespräch mit dem SÜDKURIER klar, dass es nicht die Aufgabe der Stadt Hüfingen sei, den fließenden Verkehr zu kontrollieren. Das sei Sache der Polizei und mit dem Polizeirevier Donaueschingen stehe das Rathaus in dieser Angelegenheit auch regelmäßig in Kontakt. Auf die Frage, was das Rathaus denn unternehmen könnte, um die Anwohner vor den Autofahrern zu schützen, die die Absperr-Baken ignorierten, antwortet der Verwaltungschef leicht ironisch: „Wir sind nicht dabei, einen mehrköpfigen Gemeindevollzugsdienst aufzubauen.“ Eigentlich sollte doch jeder, der eine Fahrschule besucht habe, wissen, was ein Anlieger sei, so Rathauschef Kollmaier. Außerdem stellt er klar, dass zu den Anwohnern auch die Kunden von Reifen Zipfel, der Druckerei Moog oder des Autohauses Albert gehörten. Auch die Freunde eines guten Tropfens sind berechtigt, das Weinhaus Baum anzusteuern. Wer die Straße befährt, ohne ein Anwohner zu sein oder ein Kunde der genannten Dienstleister, der begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bürgermeister Kollmaier weiß von bisher einer Anzeige.

Bauarbeiten wieder ab 24. August

Am Montag, 24. August, gehen die Handwerkerferien zu Ende, dann wird das Hüfinger Unternehmen Behringer seine Arbeiten in der Schaffhauser Straße wieder aufnehmen. Es gilt, im Tiefbau die Leitungen zu erneuern, gleichzeitig wird der Ausbau mit Glasfaser erfolgen. Außerdem wird dafür gesorgt, dass das Straßenabwasser, bevor es in ein Gewässer gelangt, gereinigt wird.

Der dritte Bauabschnitt der Schaffhauser Straße umfasst die Sanierung von der Dögginger bis zur Bräunlinger Straße. Detailplanungen liegen hierfür liegen noch nicht vor.