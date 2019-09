Schüler der Lucian-Reich-Schule, die auf den Bus angewiesen sind, müssen in nächster Zeit einen um einige hundert Meter längeren Fußweg zur Schule einkalkulieren. Bedingt durch die Baustelle auf der Schaffhauser Straße können laut einer Mitteilung der Stadt die Bushaltestellen bei Mariahof und beim Autohaus Albert nicht angefahren werden. ÖPNV-Nutzer und Schüler sind aufgefordert, die Haltestellen im Bereich des Rathauses zu nutzen. Diese Regelung gilt ab morgen, Donnerstag. Der Busverkehr war bereits im vergangenen Jahr beim ersten Abschnitt der der Neugestaltung der Schaffhauser Straße beeinträchtigt gewesen. Damals, so Hauptamtsleiter Horst Vetter, konnten die Schüler beim Autohaus Albert aussteigen. Der Umweg war nicht ganz so lang.

Die Baustelle an der Schaffhauser Straße wird ab morgen mit einer halbseitigen Straßensperrung mit Ampelregelung geführt. Der Fußgängerverkehr ist auch während der einseitigen Sperrung auf dem Gehweg entlang der nördlichen Straßenseite gewährleistet. Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Ziegeleschle müssen die Regenwasserkanäle der Hausener Straße und Friedhofstraße größer dimensioniert werden.

Mittlerweile wird an der Verlegung der Abwasserrohre in der Schaffhauser Straße gearbeitet. Die Querung der Straße mit den Rohren ist weitgehend abgeschlossen. Als nächstes steht die Verbindung von der Friedhofstraße zur Hausener Straße auf der südlichen Fahrspur an.