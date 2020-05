Behla (sks) Heimlich still und leise stellten die Maibaumsteller in Behla in der Nacht zum 1. Mai den traditionellen Maibaum auf. So mancher Spaziergänger wird am verregneten Feiertag gedacht haben „Oh wie schade, was haben wir immer toll in den Mai gefeiert.“

Für all die steht zum Trost der Maibaum trotzdem. An ihm befestigt sind wie bereits die letzten drei Jahre die Schilder von den sechs Gruppierungen: den vier Behlaer Vereinen Wetti Zunft, Musikverein, Feuerwehr und die Landfrauen, aber auch die beiden Gruppen „Die späte Zündung“ und „Die glorreichen 7“.

Aus der letztgenannten Gruppierung sind die Maibaumsteller Edwin Buhl, Klemens Götz und Thomas Kossbiehl entstanden. Auf einem weiteren Schild in Augenhöhe verweisen sie auf den Stolz der Dorfkinder, die nun mal wissen, dass Kühe nicht lila sind, wie man einen Traktor fährt, wie die Nachbarn mit Vornamen heißen und so weiter. Außerdem wünschen sie Gesundheit und verweisen auf nächstes Jahr. Eine tolle Idee.