Eine in der Region bislang einmalige Aktion ist das Donaukino in Geisingen auf dem Areal der Geisinger Skater-Arena. Filmfreunden wird vier Wochen lang Freiluftkino geboten. Inzwischen hat das Freiluftkino seine Startphase hinter sich.

Noch drei Wochenende lang dauert die Aktion, die gemeinsam vom Thomas Obeth mit seiner Veranstaltungsfirma topro, der Stadt Geisingen und der Arena angeboten wird. Eine 28 Quadratmeter großen High-Performance-LED-Leinwand vor dem Espenweiher ist der Star des Ganzen, aufgebaut und sturmsicher montiert mit entsprechendem Strahlrohrgestell. Direkt davor steht eine Vielzahl an Stühlen zum Liegen oder Sitzen. Die Besucher nutzten auch Bänke oder die Stufen des Arena-Außengeländes als Tribüne.

Geisingen Tankstellen-Pächterin und Gastwirt sind sauer: Bau des Kreisverkehrs auf der B 31 bei Geisingen blockt Kunden ab Das könnte Sie auch interessieren

Ganz oben thront die Sponsorenlounge. Denn ohne Sponsoren ist eine solche Aktion finanziell nicht zu stemmen. Auf Popcorn wie im echten Kino braucht niemand zu verzichten, es gibt in dem Bereich aber auch andere Getränke und Speisen. Es muss nur noch das Wetter mitspielen, was bei den ersten beiden Abenden der Fall war. Sollte es so regnen, dass eine Vorführung nicht möglich ist, wird ein Ersatztermin genannt. Einlass ist jeweils bereits ab 19 Uhr. Statt langer Werbung im Kino kann man sich die Füße vertreten oder sich schon etwas für das leibliche Wohl besorgen. Karten gibt es über das Internet im Online-Shop unter www.donaukino.de oder auch an der Abendkasse.

Gratisfilm für junge Leute

Am Samstag, 31. Juli, gibt es für alle zwischen 16 und 30 eine kostenlose Aufführung „The Equalizer 2“. Karten müssen aber trotzdem als Nullbetrag-Buchung über das Internet gebucht werden. Kartenbuchung ist deshalb notwendig, weil die Höchstzahl der Plätze begrenzt ist. Es gibt auch noch Kindervorstellungen, im Rahmen des Kinderferienprogramms zwei und eine weitere am Sonntag, 1. August.

Die nächsten Filme

Die nächsten Filme, die im Donaukino gezeigt werden: Freitag, 30. Juli: „Plötzlich Familie“, am Samstag, 31. Juli, Sondervorstellung für 16- bis 30-Jährige: „The Equalizer 2“, am 1. August Kindervorstellung (15 Uhr) „Hotel Transsilvanien 3“. Am 6. August wird „König der Löwen“ gezeigt und am 7. August: „Once up on a time“

Diese Vorstellungen beginnen alle um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Im Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt (es können sich auch Kinder von außerhalb melden) werden am 16. August „Vaiana“ und am 23. August „Liliane Sausewind – ein tierisches Abenteuer“ gezeigt. Dies beiden Vorführungen finden um 15 Uhr statt. Karten ebenfalls über die Homepage oder an der Kasse.