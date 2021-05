Es liegt fast zehn Jahre zurück, als der Geisinger Gemeinderat den Antrag auf Bau eines Kreisverkehrs beim Knoten der B31 mit der L185 bei Kirchen-Hausen gestellt hat. Eine lange Zeit, in der es auch widersprüchliche Aussagen über die Zukunft der Kreuzung gab. Nun steht aber fest, dass eine Entscheidung gefallen ist: der Kreisverkehr kommt.

Widersprüche in Ministerien

Wenige Monate vor der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 hatte das Bundes-Verkehrsministerium grünes Licht für den Kreisverkehr gegeben. Ein Jahr zuvor hatte das Landesverkehrsministerium in Stuttgart anderes entschieden: den Bau einer Ampelanlage. Sehr zur Verwunderung aller, da die Kostenberechnung die ohnehin anstehende Sanierung des gesamten Knotens nicht berücksichtigte. Die Stadt Geisingen wehrte sich gegen die Ampelanlage, für die das Landratsamt bereits den Auftrag zur Planung und zum Bau vom Regierungspräsidium erhalten hatte.

Erlösende Nachricht im Jahr 2017

Im Juni 2017 war der Kreisverkehr dann gesetzt, nachdem die Stadtverwaltung politische Vertreter um Unterstützung gebeten hatte. 2018 sollten die Planungen für den neuen Kreisverkehr beginnen, es gab Entwürfe für mehrere Varianten. 2019 folgten mehrere Sitzungen und Besprechungen zu diesem Thema, verbunden mit der Hoffnung, dass der Bau bald losgeht. Nachdem der Naturschutz Bedenken angemeldet hatte, geriet das Projekt wieder in die Verzögerung. Aufgrund personeller Engpässe im Regierungspräsidium wurde auch im Jahr 2020 nichts mit der Realisierung des Kreisverkehrs mit Bypass. Die Baumaßnahme ist nun ausgeschrieben, am 18. Mai soll die Vergabe folgen und der Baubeginn Mitte Juli. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die Brücke über den Riedweg mit saniert.

Das Vorhaben Der Verkehrsknoten zwischen Geisingen und Kirchen-Hausen der B 31/L 185 ist ein Unfallschwerpunkt. Und: Bei Vollsperrungen auf der Autobahn durch Unfälle oder Baumaßnahmen rollt dann ein Mehrfaches an Verkehr über den Knotenpunkt. Bereits vor neun Jahren forderte der Gemeinderat Geisingens den Bau eines Kreisverkehrs, und nach jahrelangen Verhandlungen wird dieser nun realisiert. Die Baumaßnahme ist ausgeschrieben, die Maßnahme wird nach geplantem Baubeginn im Juli einige Monate dauern. Über die Kosten gibt es bislang keine Angaben.

Der Kreisel wird in Betonbauweise ausgeführt, wie aus der Ausschreibung hervorgeht. Das ist zwar teurer als Asphalt, hält aber die Achslasten von Lastwagen besser Stand. Während der Bauarbeiten müssen sich Auto- und Lastwagenfahrer auf Verkehrsbehinderungen und Umleitungen einstellen. Um die Belastung gering zu halten, sieht die Ausschreibung der Bauarbeiten vor, dass an sechs Tagen gearbeitet wird. Der Geradeausverkehr auf der B 31 soll während der Bauzeit möglich sein, je nach Baufortschritt auch mit Verschwenkung und Einengung. Aus der Landesstraße 185 aus Richtung Kirchen-Hausen ist eine Einfahrt in Richtung Tuttlingen/Autobahn auf die B 31 möglich, nach links in Richtung Donaueschingen jedoch nicht.

Auch ist ein Abbiegen von der B 31 Richtung Kirchen-Hausen dann wohl nicht möglich, die Umleitung erfolgt über die Kreisstraße 5922 über Hintschingen nach Hausen. Je nach Baufortschritt und Art der Arbeiten kann der Abbiegeverkehr der Landesstraße 185 auch kurzfristig voll gesperrt werden. Nördlich des Knotens wurde im Frühjahr Gehölz gerodet, hier wird die Böschung auf einer Länge von rund 80 Metern verbreitert, um für den Kreisverkehr und den dortigen Bypass genügend Platz zu haben.