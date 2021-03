Die Verantwortlichen des FC Gutmadingen sowie dessen Fördervereins hofften bei der virtuellen Hauptversammlung, dass dies die erste aber auch die letzte derartige Zusammenkunft ist. Beide Versammlungen fanden als Videokonferenzen statt. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Förderverein ebenfalls nicht viele Aktivitäten, wie Bernfried Huber berichtete.

Der Spielbetrieb liegt derzeit wieder brach. Ob die laufende Saison 20/21 beendet oder annulliert wird, ist noch offen, wie Volkhard Ohnmacht, bisheriger Bereichsleiter für den Sportbetrieb, betonte. Das Ziel ist nach wie vor, sich in der Landesliga zu halten. Alle hoffen, dass die Corona-Pandemie bald beendet ist und man sich bei Fußballspielen wieder treffen kann. In diesem Jahr könnte der FC sein 100-jähriges Bestehen feiern, doch vorerst ist mit Feiern nichts. Das im Januar geplante Festbankett soll nun vielleicht im Juli stattfinden, andere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr werden vermutlich ins nächste Jahr verschoben, wenn sie in diesem Jahr nicht durchgeführt werden können.

Schwierige Zeit für die Finanzen des Vereins

In der Nachwuchsarbeit geht der Verein neue Wege und hat eine Kinderturngruppe initiiert, um damit frühzeitig Kinder schon vor dem Bambinialter für den Verein zu gewinnen, wie Jugendleiter Florian Wolf mitteilte. Finanziell ist ein solches Jahr ohne Einnahmen aus Festveranstaltungen sowie der Clubheimbewirtschaftung schwierig. Platz und Gebäude müssen unterhalten werden, wenngleich die Energiekosten coronabedingt etwas zurückgingen. Investiert wurde unter anderem in eine neue Heizung. Deutlich schlagen jedoch die Strafgebühren für fehlende Schiedsrichter beim FC zu Buche.

Der Sportplatz wurde in den vergangenen Jahren durch den Öschberghof gemäht und gewartet, dies ist ab 2021 aus Kapazitätsgründen nicht mehr möglich. Der Verein beschreitet nunmehr einen besonderen Weg: das Mähen mit einem Roboter.

Leichte Veränderungen im Vorstand

Die einzelnen Berichte statteten die Bereichsleiter Volkhard Ohnmacht, Tobias Willmann, Marcel Huber, Alexander Röthele, Florian Wolf und Christian Ohnmacht ab. Bei den Wahlen schied Volkhard Ohnmacht turnusmäßig aus dem engeren Vorstand aus, er rückt in die zweite Reihe und ist nun Beisitzer. Seinen Posten übernahm Stefan Reiser, Marcel Huber wurde wiedergewählt. Bei den Beisitzern hat Steffen Moder aufgehört.

Auch Ortsvorsteher Norbert Weber gab seiner Hoffnung Ausdruck, wieder persönlich die Spiele der Mannschaften verfolgen zu können. Die Festschrift anlässlich des 100. Jubiläums ist bei den Vorstandsmitgliedern erhältlich.