Eigentlich sollt der Kreisverkehr des Knotens B 31/L 185 in Kirchen-Hausen schon längst fertig sein. Ziel war Ende 2021. Doch dann kam im Dezember der Wintereinbruch und seither ist die Baustelle verwaist.

Ursprünglich, so teilte Bürgermeister Martin Numberger im Februar bei einer Sitzung des Gemeinderats mit, sollte Anfang März weitergehen. Inzwischen ist der April schon bald vorbei und noch immer ist niemand auf der Baustelle zu sehen.

Bordsteine sind beschädigt

Es fehlen noch zahlreiche Restarbeiten, vorwiegend an den Asphaltschichten, aber auch in den Seitenbereichen. Die Leitplanken des nördlichen Bypasses fehlen noch, und unterhalb der Auffüllung des Bypasses wartet noch eine größere Menge an Material auf die Abfuhr. Viele Bordsteine haben Schäden.

Von der Autobahn her ist seit den letzten Asphaltarbeiten im Dezember die Durchfahrtgeschwindigkeit auf zehn Stundenkilometer begrenzt. Denn auf der Fahrbahn gibt es einen Absatz, der zu Schäden an den Fahrzeugen führen könnte, wenn man zu schnell darüber fährt.

Brückensanierung sorgt für mehr Verkehr

Bedingt durch das derzeit starke Verkehrsaufkommen, gerät der Fahrzeugfluss immer wieder zäh fließend. Gerade aufgrund der Sperrung der B 27 bei Hüfingen wegen der dortigen Brückensanierung ist auf der B 31 in Richtung Autobahn ein wesentlich höheres Verkehrsaufkommen.

Doch wann geht wird der Kreisverkehr fertig gestellt? Laut Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg, soll es diese Woche weitergehen. Im März hätten die Nachttemperaturen die restlichen Arbeiten unmöglich gemacht, da für die noch vorgesehene Sanierung der Brücke über den Wirtschaftsweg auch nachts Temperaturen im Plus-Bereich erforderlich sind.

Während die Vorbereitungen nächste Woche beginnen, startet die Ausführung der Restarbeiten am 2. Mai, so die RP-Sprecherin. Was die beschädigten Bordsteine betrifft, so handele es sich um einen Baumangel, den die Firma beheben müsse.