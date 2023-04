Es war im September, als sich Soldaten des Jägerbataillons 292 im Donaueschinger Schlosspark in ihren Auslandseinsatz ins afrikanische Mali verabschiedeten.

Zuvor hatten sie sich intensiv auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Dazu gab es anspruchsvolle Übungen, die die Soldaten in voller Montur sogar mitten in die Donaueschinger Innenstadt führten.

Die Zeit in Afrika ist beendet, jetzt kommen sie wieder nach Hause.

Genauer gesagt: In Form eines öffentlichen Rückkehrappells der Einsatzkräfte der Deutsch-Französischen Brigade werden sie am Dienstag, 25. April, wieder in der Stadt begrüßt. Die Soldaten werden laut Pressestelle des Jägerbataillons vor dem Schloss bei einem feierlichen Appell in Empfang genommen.

Wie läuft das genau ab?

Bereits ab 12.30 Uhr können interessierte Bürger im Schlosspark an der Veranstaltung teilhaben. Um 13 Uhr beginnt dann die eigentliche Zeremonie mit dem Rückkehrerappell sowie der Verleihung des Fahnenbandes, zu dem die Öffentlichkeit eingeladen ist. Musikalisch wird der Appell durch das Heeresmusikkorps Ulm begleitet.

Durch die Stadt

Die Soldaten werden ab etwa 12.30 Uhr von der Fürstenbergkaserne zum Schloss und nach Ende des Appells um 13.45 Uhr zurück zur Kaserne marschieren. Der Marschweg wird durch Polizei und Feldjäger abgesichert. Geringfügige Verkehrsbehinderungen entlang des Marschweges sind möglich.

Das Jägerbataillon 292 hat als Leitverband zusammen mit der Panzerpionierkompanie 550 und dem Deutsch-Französischen Versorgungsbataillon mit 300 Soldaten das 21./22. MINUSMA-Kontingent in Mali gestellt. Mehrere Monate haben sie dort verbracht, so etwa auch die Weihnachtszeit.