Donaueschingen vor 1 Stunde

Ein ungewohnter Anblick: Darum sind plötzlich bewaffnete Soldaten mitten in Donaueschingen unterwegs

Zur Vorbereitung auf den Einsatz in Mali muss die Bundeswehr üben. Aber wie kann das Jägerbataillon 292 mitten in Donaueschingen für Bedingungen in Westafrika finden?