Schulen müssen für ihre Abschlussfeiern Corona-bedingt dieser Tage ins Freie ausweichen. Das Fürstenberg-Gymnasium hat nun seine Abiturienten in einer stimmungsvollen Feier im alten fürstlichen Park beim Reitgelände verabschiedet.

Großzügige Unterstützung erhielten die 72 Abiturienten hierbei durch das Haus Fürstenberg, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt. Die Familie stellte für die Feier ein Areal im alten Park auf dem Reitturnier-Gelände zur Verfügung. Fürst Heinrich lud im Vorfeld zu einem Sektempfang ein und Erbprinz Christian nahm persönlich an der Veranstaltung teil, um die Preise für die Abiturbesten zu übergeben.

Schulleiter Mario Mosbacher wagte in seiner Ansprache einen Rückblick aus der Zukunft auf die heutige Zeit und stellte die Frage, wie wohl aus dieser Perspektive die Wahrnehmung der jetzt getroffenen Weichenstellungen sein werde. Er betonte, dass diese gerade jetzt anstünden und forderte die Abiturienten auf, sich hier aktiv einzubringen und Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Das notwendige Rüstzeug hätten sie in ihrer Schulzeit erworben.

Alle Prüflinge haben bestanden

Mosbacher gratulierte dem Jahrgang zu einem sehr erfreulichen Abiturergebnis. Alle Prüflinge haben das Abitur bestanden. Mit einem Notendurchschnitt von 2,3 und einem sehr guten Abschneiden in den schriftlichen Abiturprüfungen – teilweise weit über dem Landesschnitt – verlässt ein leistungsstarker Jahrgang das Gymnasium.

„Vor allem aber verabschieden wir heute Abend junge Menschen, die uns in den vergangenen acht Jahren ans Herz gewachsen sind“, sagte Mosbacher.

Persönliche Geschenke

Im Anschluss erhielten alle Abiturienten ihr Reifezeugnis und die Schüler bedankten sich bei den Tutoren und Lehrern der vierstündigen Kurse mit sehr persönlichen Geschenken. Musik machten dazu Ferdinand Laule sowie Judith Quilamba und Frederick Würth.

Erbprinz Christian zu Fürstenberg griff in seiner Ansprache die Corona-Krise auf: „Krisenzeiten sind in meinen Augen Zeiten der Chancen. Machen Sie etwas mit Ihrer exzellenten Ausbildung. Gehen Sie raus in die Welt und nutzen Sie die Chancen, die sie Ihnen gibt.“

Hendrik Albicker, Stephanie Böhm, Simon Brodhag, Isabelle Deutsch, Noah Fromm, Jana Ketterer, Felix Kuschel, Eric Schreiber, Kim Stadler, Jan Winterhalter. Preise (Notenschnitt 1,0-1,5): Jona Fock, Sophia Hoang, Annika Hommer, Jana Körner, Aaron Schwarzwälder, Fabian Spitz, Clara Wasmer, Anton Weber, Jana Weber. Sonderpreise: Shahin Alassani (Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft), Isabelle Deutsch (Fachpreis Bildende Kunst), Sophia Hoang (Fachpreise Biologie, Englisch), Annika Hommer (Fachpreis Englisch, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Preis der Deutsch-Französischen Gesellschaft), Jonas Keller (Scheffelpreis im Fach Deutsch und Franz-Schnabel-Medaille im Fach Geschichte), Jana Körner (Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Naturwissenschafts-Preis der Emil-Frei-Stiftung), Felix Kuschel (Fachpreis Sport), Xenia Messner (Sonderpreis für Soziales Engagement), Aaron Schwarzwälder (Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Fachpreis Musik, Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft), Fabian Spitz (Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Wirtschaftspreis von Südwestmetall), Kim Stadler (Fachpreis Sport), Clara Wasmer (Fachpreis Latein), Anton Weber (Preis der Firma Sto in Chemie), Jana Weber (Fachpreis Spanisch, Wirtschafts-Preis des Vereins für Sozialpolitik). Erbprinz Christian zu Fürstenberg verlieh Goldene Uhren als Abiturpreis an Annika Hommer (Notendurchschnitt 1,0) und Aaron Schwarzwälder (Notendurchschnitt 1,1).

Die Absolventen