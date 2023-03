Es ist die wohl größte Rock‘n‘Roll-Party des Jahres: die City-Jamobree lockt Besucher aus der ganzen Region nach Donaueschingen. An den drei Veranstaltungstagen treten insgesamt neun verschiedene Bands auf, wobei es wieder eine Mischung aus alten Bekannten und neuen frischen Formationen sein wird. Mit mehreren tausend Besucher rechnen die Veranstalter von 5. bis 7. Mai.

Das ist am Jamboree-Freitag geboten

Das Jamboree-Warmup wird am Freitag, 5. Mai, im „Irish Pub Blarney“ mit den Ballroom Stompers und erstmals in der „Centrale Bar & Lounge“ mit dem Mark Twang Trio ausgetragen. Die beiden Bands werden laut einer Mitteilung der Veranstalter für einen heißen Auftakt des Jamboree-Wochenendes sorgen. Beide Konzerte am Freitag beginnen parallel ab 21 Uhr.

Eröffnungskonzert im Doppelpack

Am Samstag, 6. Mai legt der Jamboree-Haupttag am Nachmittag in der Donaueschinger Innenstadt los. Beim Eröffnungskonzert in der Karlstraße werden ab 16 Uhr erste Rock‘n‘Roll-Hits von zwei DJs aus den Boxen dröhnen, bevor ab etwa 18 Uhr die ersten Liveklänge zu hören sind. Alle Gäste werden durch vier Food Trucks sowie Getränkestände der Stadthexen Donaueschingen versorgt.

Gepflegten deutsch-italienischen Jazz serviert die Band Rockin Carbona im Furstenberg-Bräustüble. | Bild: Rockin Carbonara

Musikalisch präsentieren die Veranstalter eine Gruppe, die seit Jahren auf der Wunschliste der Organisatoren steht: Die 1992 gegründeten Foggy Mountain Rockers aus Bonn dürfen den Jamboree-Samstag eröffnen. Während ihrer musikalischen Karriere haben die fünf Jungs europaweit auf allen großen Festivals gespielt und mit bekannten Musikern wie Chuck Berry, Matchbox, Crazy Cavan, Jets, Marvin Rainwater und The BossHoss zusammengearbeitet. Auch international besitzen sie einen großartigen Ruf und die Einheizerrolle vor dem abendlichen Start in den weiteren Lokalen sollte mühelos gelingen.

So kommt man zu Eintrittskarten Tagestickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse für acht Euro am Freitag und für 15 Euro am Samstag. Ein 2-Tages-Festivalticket, gültig am Freitag und Samstag, lässt sich für15 Euro im Vorverkauf zu erwerben. Die Karten sind ab sofort in den gastgebenden Lokalen der Jamboree sowie an allen weiteren offiziellen regionalen und überregionalen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.city-jamboree.de erhältlich.

Das Trio Tin Cans spielt am Samstag, 6. Mai, im Rahmen der Rock‘n‘Roll-Jamboree im Irish Pub Blarney auf. | Bild: Tin Cans

Mit der „Centrale Bar & Lounge“ (TTR) , „Irish Pub blarney“ (Tin Cans), „Fürstenberg Bräustüble“ (Rockin Carbonara), „Alte Hofbibliothek“ (Sandy and the Wild Wombats) sowie „Twist Hoch2“ (Maria & The Rhythm Boosters) stehen bekannte Gastgeber auf der Lokalliste. Um zweiten Mal bei der Jamboree mit dabei ist der wiedereröffnete „Eventkeller“ in der Josefstraße. Hier wird die sizilianische Band „Strike“ live performen und sicherlich viele Fans von ihrem Auftritt aus dem Vorjahr anziehen.

Die Jamboree vereint sich am Sonntag zum dritten Mal nach 2019 und 2022 mit dem Frühlingsfest, das auch den Automobilsalon und verkaufsoffene Geschäfte der Donaueschinger Händler beinhaltet. Die Freiburger Band „Sandy & The Wombats“ wird die Openair-Bühne am Sonntag in mehreren Sets zwischen 13 und 18 Uhr bespielen. Und das ganze Spektakel findet erneut in der Karlstraße gegenüber dem Hanselbrunnenplatz statt.