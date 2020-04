Donaueschingen vor 1 Stunde

Kreativitätsschub wegen Corona: Musikschule unterrichtet online

Posaune oder Blockflöte per Video, Skype oder Zoom – das sind „neue, herausfordernde aber auch spannende Zeiten für die Musikschule“, so Clemens Berger, Leiter der Kunst- und Musikschule Donaueschingen in einer Mitteilung.