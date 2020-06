„Das bringt gar nichts.“ Davon ist Andreas Neumaier überzeugt. Der Verkaufsberater im Autohaus Bach verweist dabei auf die aktuelle Verkaufsbroschüre des Herstellers Hyundai. Dort sind die Fahrzeugpreise brutto ausgewiesen: inklusive Mehrwertsteuer. Für den Kunden können die Gesamtkosten deshalb nicht angepasst werden: Es sei denn Hyundai ändert die Preisgestaltung und weist explizit Netto-Preise aus.

Donaueschingen Autohaus Greuner gegen Deutsche Umwelthilfe: Ein Abmahnbescheid aus heiterem Himmel Das könnte Sie auch interessieren

Zudem habe der Händler die Modelle zu 19 Prozent Mehrwertsteuer gekauft. Ein Mehrwertsteuernachlass könne ohne Steuerungsmaßnahmen des Konzerns nicht in Angriff genommen werden. Komme der Mehrwertsteuereffekt, sei er vermutlich nicht kaufentscheidend. „Wer bei einem 30.000-Euro Fahrzeug 800 Euro spart, schaut wahrscheinlich mehr auf die gesamtwirtschaftlichen Faktoren“, sagt Neumaier.

Martin Mahler ist Geschäftsführer des SB-Möbelhauses Robin Hood. Kleinere Artikel werden während der Mehrwertsteuersenkung nicht neu ausgezeichnet. | Bild: Wursthorn, Jens

Martin Mahler zeigt das nagelneue Juli-Prospekt von Robin Hood. Die Preise sind doppelt ausgezeichnet: mit alter und neuer Mehrwertsteuer. „Die Mehrwertsteuer geben wir weiter. Wir wollen uns daran nicht bereichern“, sagt der Geschäftsführer des SB-Möbelhauses. 2,52 Prozent, entsprechend 25 Euro je 1000 Euro ausgezeichnete Ware. Wenn die Kunden kommen, begegnen sie Verkäufern, die mit einem kleinen Umrechnungstäfelchen ausgestattet sind. Neue Preisschilder gibt es bei Robin Hood nur bei den teureren Möbeln. Für die kleinen Teile wäre das zu teuer.

Mehr als 2000 Euro Zusatzkosten

Auf mehr als 2000 Euro für Drucker und nachfolgende Arbeiten schätzt Mahler die Kosten, den personellen Aufwand gar nicht eingerechnet. Stattdessen werden kleine Aufkleber auf den alten Mehrwertsteuersatz hinweisen – und die korrekte Handhabung an der Kasse. Einen erhöhte Umsatz wegen der Mehrwertsteuersenkung erwartet der Geschäftsführer nicht. „Wir verkaufen echten Bedarf.“ Die Kunden kämen hauptsächlich dann, wenn Küche, Bett oder Matraze ausgedient haben.

Bedauern im Schuhgeschäft

Wer seine Ware mit 19 Prozent Mehrwertsteuer eingekauft hat, kann sie nicht preisreduziert an die Kundschaft weitergeben. Das bedauert auch Thekla Duldinger vom gleichnamigen Schuhhaus, was die Schuhe der Frühjahr- und Sommerkollektion anlangt.

Andrea Schneider von der Parfümerie Butta glaubt nicht, dass sich wegen der Mehrwertsteuerreduzierung das Kundenverhalten ändert. | Bild: Wursthorn, Jens

Der Preis werde an der Kasse ermittelt, sagt Andrea Schneider von der Drogerie Butta. Nach ersten Tests werde es gelingen, dass das Kassensystem den reduzierten Preis ausdruckt. Die Mehrwertsteuersenkung könne die Parfümerie an die Kunden weitergeben. „Wir bekommen alle zwei Tage Neuware, der Lagerbestand ist gering“, so Schneider.

Donaueschingen Die Kundschaft ist zurück, aber die Sorgen bleiben: So sehen die Händler die Situation nach Wiedereröffnung der Läden Das könnte Sie auch interessieren

Sie erwartet keine Veränderungen im Kaufverhalten. Vielleicht verkaufen sich hochpreisige Artikel ein wenig besser. Die Mehrwertsteuersenkung werde von den Kunden bisher kaum thematisiert. Noch sei die Einkaufsfrequenz sehr gut. Mit zeitlichen Verschiebungen: „Vormittags ist jetzt mehr los. Dagegen fehlen die Feierabendkunden.“

Die Aldi-Filiale an der Hagelrainstraße in Donaueschingen. Auch der Discounter gibt die Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiter. Die Ausgestaltung steht noch an. | Bild: Wursthorn, Jens

Auch bei den Großen ihrer Branche ist der Weg allenfalls skizziert. Aldi plane die Mehrwertsteuersenkung in Form von günstigeren Preisen an die Kunden weiterzugeben, sagt Pressesprecherin Nastaran Amirhaji von Aldi Süd. Das untermale die Position als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die genaue Ausgestaltung befinde sich noch in der Planung. Hier gelte es zunächst noch einige Fragestellungen zu klären.

Das E-Center von Edeka an der Hagelrainstraße in Donaueschingen: Edeka Südwest sieht wegen des Mehrwertsteuerbeschlusses hohe Belastungen in der Umsetzung. | Bild: Wursthorn, Jens

Selbstverständlich sei geplant, steuerliche Vorteile 1:1 an die Kunden weiterzugeben, sagt Christhard Deutscher von der Unternehmenskommunikation von Edeka Südwest.

Donaueschingen Hamsterkauf macht Pause: Die Regale füllen sich, aber Desinfektionsmittel bleibt ein rares Gut Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem durchaus begrüßten Beschluss der Bundesregierung gingen tatsächlich erhebliche Mehrbelastungen einher, insbesondere bei der Artikelpflege und Preisauszeichnung in den Regalen. Detaillierte Informationen zur Umsetzung und Größen mochte Deutscher nicht nennen.

Berufsverkehr am Nachmittag auf dem Bahnsteig 2 des Donaueschinger Bahnhof: Die Bahn gibt die Mehrwertsteuersenkung im Regionalverkehr schon ab 14. Juni weiter. | Bild: Wursthorn, Jens

Die Deutsche Bahn gibt die vorübergehende Senkung an die Kunden weiter. Das gelte unabhängig vom Vertriebsweg und schließe Ticketkäufe am Automaten ein, so ein Bahnsprecher. Den Mehrwertsteuereffekt von 1,9 Prozent gibt die Bahn im Fernverkehr am 1. Juli weiter. Kunden im Regionalverkehr profitieren bereits ab dem 14. Juni von einer abgesenkten Mehrwertsteuer und somit niedrigeren Ticketpreisen.

Donaueschingen Die neue Bahnhofsunterführung soll zur Visitenkarte der Stadt werden Das könnte Sie auch interessieren

Den Nachlass erklärt der Bahnsprecher mit einem Rechenbeispiel: Liegen auf einem Ticket von 107 Euro sieben Prozent Mehrwertsteuer, dann beträgt der Nettopreis 100 Euro. Nach einer Senkung der Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte beträgt der Mehrwertsteuerzuschlag fünf Prozent. Der Bruttopreis für das Ticket liegt dann entsprechend bei 105 Euro. Die Preisdifferenz von zwei Euro entspricht einer Preissenkung von rund 1,9 Prozent.