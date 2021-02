Einen unheimlichen Knall habe es am Mittwochabend gegen 19.30 in Wolterdingen und Tannheim gegeben, berichtet Eugen Murr. Er selbst wohnt im Donaueschinger Ortsteil und spricht von einem Donnerschlag. Doch ein Flugzeug oder etwas anderes habe er nicht am Himmel sehen beziehungsweise hören können. Was also war da los, fragten sich laut Murr nicht nur er selbst, sondern mehrere Bewohner der Ortschaften. Es wurde sogar vermutet, dass am Ochsenberg, wo ein Truppenübungsplatz der Bundeswehr entstehen soll, ein Probeschießen stattgefunden habe, um die Lautstärke in den Ortschaften zu prüfen.

Autofahrer weicht Reh aus

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Konstanz wird darauf verwiesen, was sich am Mittwochabend abgespielt hat. Ein Unfall mit einem Schwerverletzten und Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro habe sich gegen 19.30 Uhr auf der Landesstraße 172 zwischen Hammereisenbach und Vöhrenbach ereignet.

„Ein 28-jähriger VW Passat-Fahrer fuhr in Richtung Vöhrenbach und musste einem von rechts über die Straße laufenden Reh ausweichen“, berichtet die Polizei. Dabei sei er ins Schleudern geraten, „kam nach links von der Straße ab und prallte heftig in die Leitplanken“. Der Mann erlitt laut Polizeiangaben schwere Verletzungen. Er habe von der Feuerwehr aus seinem total beschädigten Auto befreit werden müssen. Ein Rettungsdienst brachte den 28-Jährigen im Anschluss in eine Klinik, heißt es. Die Polizei sperrte die L 172 für die Bergung des Autos kurzfristig ab.

Einen ausführlichen Bericht zum Unfall lesen Sie hier.