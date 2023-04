Kein großes Reitturnier in diesem Jahr. Wie die Stadt in einer Mitteilung informiert, wird es 2023 kein CHI im Donaueschinger Schlosspark geben. Im vergangenen Jahr fand das Turnier in einer abgespeckten Variante lediglich als Dressurveranstaltung statt.

Bereits seit Ende 2022 stand fest, dass der Vertrag des langjährigen Veranstalters des CHI Donaueschingen, der Escon Marketing GmbH, zum 31. Dezember 2023 enden wird. Nun besteht auch Gewissheit, dass das Dressurturnier im August 2022 das letzte Reitturnier unter der Leitung von Kaspar Funke in Donaueschingen war.

Escon trotz Vertrag nicht in der Lage

Wie Escon Marketing gegenüber der Stadt und der Reitturnier GmbH verlautbaren ließ, sehe man sich unter den gegebenen Voraussetzungen trotz bestehenden Vertrages nicht in der Lage, das Turnier in diesem Jahr nochmals durchzuführen. Die Durstrecke ohne hochkarätiges Internationales Reitturnier im Donaueschinger Schlosspark seit Beginn der Corona-Pandemie wird sich somit wohl noch ein weiteres Jahr fortsetzen.

Wie die Stadt mitteilt, sei indes im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens mit Schafhof Connects unter dem Geschäftsführer Matthias Rath ein neuer Partner gefunden, mit welchem gemeinsam 2024 der Neustart des Internationalen Reitturniers vollzogen werden soll.

Planungen für Neuauflage laufen bereits

Die Planungen hierfür laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren. Gemeinsam wollen die Stadt Donaueschingen, die Reitturnier GmbH und Schafhof Connects dann wieder voll durchstarten und an die prestigeträchtige Vergangenheit des Turniers anknüpfen, ohne jedoch den Blick für die Zukunftsfähigkeit des Turniers und notwendige Innovationen zu vernachlässigen.

Donaueschingen Täglich 15 Stunden: Thomas Rahde stemmt seinen Pasta-Imbiss nahezu allein – und findet kein Personal Das könnte Sie auch interessieren

Ideen zur künftigen Ausrichtung und Konzeption der Veranstaltung seien zahlreich vorhanden und befinden sich derzeit auf dem Prüfstand. Fest stehe bereits, dass das Turnier wieder mit den Disziplinen Springreiten, Dressur und Fahren stattfinden wird und somit auch die Gespannfahrer erstmals nach der Europameisterschaft 2019 ihr Comeback im Fürstlichen Schlosspark feiern.