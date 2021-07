Vogelhochzeit vor der Haustür

Jessica Galvagno freut sich über die gefiederten Untermieter. Ein Vogelpärchen zieht vier Jungvögel auf. Nicht etwa in einem Nest hoch oben im Baum. Nein, die Vögel haben sich einen eher unüblichen Platz ausgesucht – funktioniert trotzdem.

Fußball-Prominenz auf der Baar

Lionel Messi befindet sich aktuell in den Vertragsverhandlungen mit dem FC Barcelona. | Bild: Miguel Morenatti/dpa

Über den Öschberghof kommen ab und zu mal Prominente Gesichter auf die Baar. Im Juli wird sich die Region jedoch ganz besonders freuen. Dann kommt der spanische Rekordmeister FC Barcelona zum Sommertrainingscamp nach Aasen. Wann und wie genau das sein wird, lesen Sie hier.

Kein Natursünder sein

Mit ihrem Outdoor Escape Room Game auf dem Schellenberg will Nikolina Schmid die Menschen wieder mehr für die Natur begeistern. | Bild: Simon, Guy

Nikolina Schmid will die Menschen wieder mehr für die Natur begeistern – und für das Rätselraten. Diese beiden Welten hat sie auf dem Schellenberg in Form eines Outdoor Escape Games verbunden. Doch plötzlich bekommt sie dafür Kritik: Sie würde den Wald zerstören. Das will sie so nicht stehen lassen.

Ist die Normalität wieder da?

Parkrestaurant-Chef Güney „Chicco“ Birdüzer freut sich, dass er wieder offen hat. Aber so ganz ist die Normalität noch nicht zurück. | Bild: Simon, Guy

Spontan abends in die Kneipe gehen und zum Feierabend ein kühles Getränk nehmen – das war schon lange nicht mehr möglich. Durch die Pandemie waren die Restaurants geschlossen, oder es waren vorher Coronatests notwendig. Mittlerweile ist das jedoch wieder möglich. Aber stellen die Wirte bereits eine Rückkehr zur Normalität fest, oder herrscht immer noch Unsicherheit?

Pop-up-Impfzentrum kommt früher

Im Juni wurde schon in den Donauhallen geimpft. Das soll sich bereits im Juni wiederholen. Dann kommt das Pop-up-Impfzentrum in die Stadt. | Bild: Lutz Rademacher

Eigentlich hätte erst im August wieder in den Donauhallen geimpft werden sollen. Das kann jetzt allerdings deutlich früher erfolgen. Der Termin steht schon im Juli an. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.