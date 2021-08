FC Barcelona im Öschberghof

Es war am Mittwoch, als sich zwei blaue Busse in Richtung des Hotels Öschberghof schoben. Das Besondere daran lässt sich an dem Wappen erkennen, das an der Seite der Fahrzeuge prangt: Es ist jenes des FC Barcelona. Die Mannschaft befindet sich aktuell im Sommertrainingslager bei Aasen.

Großes Feuer in Wolterdingen

Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung in Wolterdingen. In Heizung und angehender Lagerhalle ist ein Feuer ausgebrochen. | Bild: Anita Reichart

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch war die Wolterdinger Wehr besonders gefordert. Auf dem Gelände der Firma Bregwerk Paletten brannte es lichterloh. Wie es genau dazu gekommen ist, das lasse sich noch nicht endgültig beantworten, heißt es von der Wehr. Der Schaden wird auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro geschätzt.

Festival in der Pandemie

Aus der Vogelperspektive: Das Entenburg-Festival ist ein Erfolg. | Bild: Kai Sauser

Es ist ein Festivalsommer ohne Festivals. Nun, bis auf das Entenburg Festival in Pfohren. Zwei Jahre Planung für ein Wochenende – und alles hat funktioniert. Mit Sicherheits- und Hygienekonzept lockten die Veranstalter etliche Besucher zu den Konzerten. Höhepunkt: Der Auftritt der Feuerwehrkapelle Pfohren mit der Band Fireball.

Sturzregen mit Hagel

So langsam zieht sich das Wasser wieder zurück, die Feuerwehr hat abgesperrt. Hier bei Aasen war die Straße zuvor von Wasser überspült. | Bild: Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Anfang der Woche legte plötzlich der Regen los. In einigen Stunden kam dabei so viele Wasser vom Himmel, dass Kanäle in Donaueschingen und einigen Ortschaften überfluteten. In der Hagelrainstraße liefen Keller voll und das Wasser spülte über die Straße. Ähnlich sah das auch in Aasen aus. Dort wurden am Kindergarten bereits die Sandsäcke gestapelt.

Applaus für Sasa Hustic

Minutenlange Standing Ovations rühren Sasa Hustic zu Tränen. | Bild: Rainer Bombardi

Der beliebte Stadtjugendpfleger wurde von etlichen Jugendlichen aus seinem Job verabschiedet. 16 Jahre prägte Sasa Hustic die offene Jugendarbeit in Hüfingen, nun verabschiedeten ihn die Jugendlichen und Weggefährten. Hustic geht, weil seine Stelle als Stadtjugendreferent von 100 auf 70 Prozent gekürzt wurde. Am 1. September beginnt er seine neue Stelle als Stadtjugendpfleger in Blumberg.