Donaueschingen vor 24 Minuten

Sturzregen und Hagel lösen Überflutungen in Donaueschingen und Aasen aus

Insgesamt 15 Einsatzstellen hat die Feuerwehr am Montag, 26. Juli, in Donaueschingen und einigen Ortsteilen zu verzeichnen. In Heidenhofen war der Regen besonders stark.