Auf ein Neues. Das sagen sich die Organisatoren rund um City-Managerin Christine Neu. Wenn der zweite Adventsmarkt am Freitag, 8. Dezember, um 17 Uhr vor der Stadtkirche eröffnet wird, empfängt die Besucher gleich eine intensive Marktatmosphäre.

Sie rührt nicht nur von den beleuchteten und geschmückten Hütten und Stände. Es haben sich auch mehr Anbieter als im Vorjahr angemeldet. Die Stände stehen deshalb etwa enger.

Musikalisch geht es um 18.30 Uhr in der Nähe von Sankt Johann weiter. Es unterhält der der Posaunenchor Donaueschingen. An der Donauquelle heißt es dann um 19 Uhr „Liebliches & Rauhes zur Winterzeit“, ein Mitmachmärchen für Erwachsene.

Die Öffnungszeiten Der Adventsmarkt an der Quelle beginnt am Freitag, 8. Dezember, 17 Uhr und schließt um 22 Uhr. Am Samstag, 9. Dezember, geht es von 11 bis 22 Uhr adventlich im Residenzviertel zu und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Erstmals beteiligt sich auch die Seelsorgeeinheit Donaueschingen etwas breiter, was Pastoralreferentin Diana Shimoail sehr freut. In der Stadtkirche Sankt Johann findet von 19 bis 21 Uhr, im Halb-Stunden-Takt, eine Lichtershow statt und durchgehend ein Adventsweg für alle Sinne.

Am zweiten Adventswochenende findet wieder der Adventsmarkt an der Donauquelle und im Residenzviertel in Donaueschingen statt. | Bild: City Management Donaueschingen

Am Samstag, 9. Dezember, findet um 12 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr an der Donauquelle ein Mitmachmärchen zu Winterzeit für Kinder statt. Ein Querflötenduo der Donaueschinger Musikschule unterhält um 13.30 Uhr. Der Nikolaus kommt um 15 Uhr und ab 16 Uhr unterhält die Donaueschinger Stadtkapelle.

In der Stadtkirche wird gebastelt

In der Stadtkirche sind Kinder ab 11 Uhr wieder zum Basteln willkommen, bei der Donauquelle ist ein Mitmachmärchen für Kinder zu hören und von 17 bis 21.30 Uhr kann man sich im Halb-Stunden-Takt in Sankt Johann an einer Lichtershow erfreuen.

Die Organisatoren und Mitmacher freuen sich auf das gute Gelingen des Adventmarktes: Andreas Haller, Günther Winterhalter, Severin Graf, Susanne Reddemann, Michael Pohl, Nadine Lorenz, Christine Neu und Diana Shimoail. | Bild: Anita Reichart

Der Sonntag, 10. Dezember, beginnt um 11 Uhr mit den Jagdhornbläsern. In der Kirche Bastelangebot für Kinder, um 12 Uhr findet im Zwei-Stundentakt an der Donauquelle das Mitmachmärchen für Kinder statt. Musik mit dem Blockflöten-Gitarrenensemble der Musikschule ist um 13 Uhr zu hören. Um 14.30 Uhr unterhält der Musikverein Aufen, der Nikolaus schaut um 15 Uhr vorbei. Das Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar ist um 16 Uhr zu hören.

Das ganze Gelände wird bespielt

Die vielseitigen musikalischen Darbietungen werden sich nicht nur auf einem bestimmten Platz konzentrieren. „Das ganze Gelände wird bespielt, was noch mehr Charme mit sich bringen wird“, ist sich Amtsleiter für Tourismus und Marketing, Andreas Haller, sicher.

An allen drei Tagen steht auf dem Lammplatz neben dem Karussell, ein Begegnungszelt der Freien evangelischen Gemeinde, wo auch die Weihnachtsgeschichte erzählt wird.